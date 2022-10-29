健保大數據3／放完支架就能高枕無憂？10大QA一次說明

Ｑ1：一個人最多能放幾支支架？放愈多愈安全？

根據知名醫學期刊登載的研究，2010年美國有一位56歲的病患，在十年內經歷了28次的心導管手術、放置了67根血管支架。

並非放愈多血管支架就代表愈安全，即使是都放塗藥支架，還是有再狹窄的風險。以放血管支架的邏輯來說，放愈多支架，自然就會越放越遠端，血管愈遠愈細，在細小血管上，更容易產生再狹窄風險，支架絕對不是放愈多愈好。每個人的血管管徑大小、結構及狹窄程度不盡相同，能放置的數量也因人而異。

Ｑ2：裝了支架就不必再擔心血管阻塞？

血管支架就像是「擋土牆」，日常良好的生活習慣、藥物控制等，就像是「水土保持」。很嚴重的狹窄，就像是危險的山坡地，土石容易崩落，一旦崩落，斑塊就會把血管堵住，即使有裸金屬支架當擋土牆，但上游水土保持沒做好，砂石照樣會崩塌，再狹窄率最高達30%。至於塗藥的金屬支架則能夠局部減少血管斑塊造成的狹窄，就像擋土牆加做水土保持，藥物可以滲透到血管壁，讓斑塊不要長進來，再狹窄率最高5%。

因此，即使裝了支架，還是要配合服用藥物做好水土保持，支架是治標，治本仍須遵從醫囑服藥。也曾有病患檢查後，發現血管90%阻塞，但就是不想放支架，只願意吃藥，病患後來也因為按時服藥，除了偶而胸悶，大致病況都獲得控制。

特別是放完血管支架後，更需要服用抗凝血藥物。因為金屬支架並非人體構造，身體會與之對抗，最擔心的就是血栓黏在支架上，因此通常都會搭配兩種上凝血藥物使用，讓身體與支架彼此嵌合，裸金屬支架需要一個月左右，塗藥支架則需要半年至一年左右完成適應。

Ｑ3：控制三高比置放支架更能預防血管阻塞？

沒錯，支架並沒有辦法預防血管阻塞。血管狹窄三大危險因子是高血脂、高血壓、高血糖，其次的危險因子則為抽菸、喝酒，許多病患以為放完支架，病就治好了，繼續抽菸、喝酒，結果六個月後又來醫院報到。

從根本開始預防血管阻塞，可遵從預防三高的飲食，少油、少鹽、少糖。盡量吃原形食物，攝取不飽和脂肪酸類食物，堅果雖是好食物，但熱量高不宜多吃，否則轉為肝糖後，最後又形成脂肪；多食天然蔬菜、水果，但太甜的水果像是西瓜、芒果少碰，芭樂最好；每周有氧運動3次，達到運動心率大於130以上。

Ｑ4：三高數字都正常，就不必擔心血管硬化、阻塞？

即使現階段沒有三高，年紀仍是一大風險因子，尤其血糖與老化息息相關，老化後胰島素抗性增加，血壓就隨之增高，50歲以前可能低空飛過，但過了50歲以後，一定要定期檢查。

另外，抽菸、慢性疾病、自體免疫疾病等具高風險因子者，都要注意心血管健康狀況。紅斑性狼瘡、風濕性疾病患者，身體長期處於發炎狀態，血管動脈硬化風險高，都要定期追蹤。

Ｑ5：哪些人是血管狹窄高危險群？建議幾歲起開始做檢查？

抽菸、三高、具家族史者，這三類族群都應定期檢查，一旦有症狀需盡早就醫。若家中有親戚40歲以前就發生心肌梗塞，自己就應該提高警覺，建議40歲過後可開始定期追蹤，每年做一次冠狀動脈攝影掃描、血管鈣化指數檢查。

若完全沒有三高的民眾，只做運動心電圖，僅有陰性、陽性的結果，也沒辦法精確掌握身體的狀況，建議每三年可考慮做一次冠狀動脈攝影掃描的健檢，透過電腦斷層影像，觀察血管是否有出現狹窄狀況，才能即時掌握自身健康狀況。

Ｑ6：什麼情況不適合放支架，而要採取冠狀動脈繞道手術？

心導管手術與冠狀動脈繞道手術最大的差別就在傷口大小。心導管手術僅在手或鼠蹊部位打洞讓導管進出；但冠狀動脈繞道手術需要開胸，即使是微創手術，也會在側邊留下6至7公分的傷口，傳統的術法至少10至12公分的傷口，恢復期也長。

冠狀動脈繞道手術最大的風險就是「中風」，因為繞道手術需要「體外循環機」，暫時替代心臟的部分功能，因此術中必須要插管，還要擔心術中、術後產生中風的風險。

心導管手術的風險，則是手術過程中將血管撐開，心臟血流會降低，術中容易產生心肌缺氧狀況，但風險高低仍要視個案血管、共病狀況而定。

Ｑ7：什麼情況需要置放血管支架？

病患會需要使用血管支架大致有兩種情況：一為心肌梗塞、一是心導管檢查發現血管狹窄。

其中心肌梗塞屬於緊急狀況，冠狀動脈百分之百堵塞導致，因此需要立刻放入支架，將血管疏通。另一種較常見的狀況，是民眾在門診中主訴活動時胸悶、易喘，醫師通常會安排運動心電圖、心肌核磁共振等檢查，判斷是否為心肌缺氧導致。若檢驗結果為強陽性，會再進行心導管檢查，亦即血管攝影，確認是否為血管狹窄，並判斷被斑塊堵塞的程度，當血管狹窄程度超過70%，就會建議置放血管支架。

若狹窄的區段為主幹血管，一旦塞住，迴旋支、前降支的血管可能連帶受到影響，一旦發現有達50%阻塞，就會建議放入血管支架。

Ｑ8：血管快阻塞了有徵兆嗎？通常阻塞百分之幾會出現症狀？

血管一旦狹窄，運動時會增加血管負擔，只要搬重物、快走、爬樓梯、與人爭執時，出現胸悶、易喘等不適症狀，建議至醫院詳細檢查。若出現冒冷汗、頭暈、噁心等嚴重症狀時，可能暗示了血管狹窄的嚴重性，需積極安排檢查、處置，避免心肌梗塞發生。

在臨床上，經醫師診斷後安排心肌學檢查的病患，大部分血管阻塞狀況都超過50%，約三分之二的病患需要放血管支架。但由於「病程變化非漸進」，無法預測堵塞百分之多少會出現什麼症狀，但凡有相關症狀，就應積極就醫檢查、治療。

Ｑ9：已經放支架的血管又出現狹窄，該怎麼辦？

血管支架在結構上為金屬編織，為讓血流能流入旁支血管，具有孔洞設計，在放置6至9個月後，血管斑塊會擴張到支架內，導致支架內再狹窄，亦即血管再阻塞的狀況；塗藥血管支架可讓藥物滲透至血管壁，讓斑塊無法擴張至支架內。

放入支架後又出現血管狹窄，大致有兩種狀況，一為支架內出現狹窄，可以透過心導管，將塗藥氣球在支架內再塗抹一次藥物；第二種情況則較為常見，血管斑塊延伸至放置支架以外的地方，此時就要再加放血管支架，處置方式與第一次置放支架一樣，但若第一次使用裸金屬支架，第二次就會建議放塗藥支架，避免再度出現斑塊擴散。

Q10：心導管檢查是什麼？支架如何放進血管？

心導管是一項檢查與治療兼具的術式，進行心導管檢查時，若發現血管狹窄，可同時放置血管支架。檢查只須局部麻醉，因血管內沒有神經，不太有痛感。早年從鼠蹊部的股動脈進行，但近年技術進步，從手腕靠近大拇指位置的橈動脈進去即可，只需在手腕處局部麻醉。

心導管前半段屬於檢查部分，醫師會透過血管鞘將檢查導管送入，並從多個角度確認血管狹窄情況，約10至15分鐘結束。確認血管狀況後，就會和病患、家屬說明，當場可決定是否繼續進行血管支架的置放手術。

若家屬同意續做手術，後半部的手術一樣透過血管鞘，將治療的導管放入，直徑較檢查導管略粗一些，因需要容納氣球與支架，氣球膨脹後將血流稍稍阻擋，並將支架放置妥當，就可將氣球、導管抽出血管，完成支架置放手術。

諮詢醫師／國泰醫院心血管科醫師黃晨祐