健保大數據1／血管支架數男多於女 80至84歲就醫率最高

心肌梗塞是急性且非常嚴重的心臟疾病，不過隨醫學技術進步，在血管裝上支架打通血流，成為普及的手術，也順利救活許多病人。衛福部健保署長李伯璋表示，台灣人說到心臟、大腦相關疾病，都是很致命的情況，因此相關的治療受到許多關注。但血管支架是否納入全額給付，仍需要透過給付後的醫療科技再評估（Health Technology. Reassessment, HTR）從長計議。

裸金屬支架為全額給付、塗藥支架為自付差額給付

血管支架在健保給付正式名稱為「冠狀動脈血管支架」，是為了治療心臟因血管狹窄，導致血液無法流通，而需使用的特材。目前健保給付的血管支架包括「裸金屬支架」和「塗藥支架」，其中裸金屬支架為全額給付、塗藥支架則為自付差額給付。

根據健保署統計，截至今年八月健保收載的裸金屬支架共13項、塗藥支架36項。民國108至110年使用支架的人數分別為4萬4,537人、4萬5,811人、4萬4,789人，年齡層皆以65歲至69歲最多，男女比為3：1。若以各年齡層就醫率來看，則以80至84歲最多。

使用塗藥支架人數 約為裸金屬支架二倍

支架使用選擇上，108至110年全額給付裸金屬支架的使用人數分別為1萬5,920人、1萬6,137人、1萬4,792人；自付差額塗藥支架為3萬1,056人、3萬2,134人、3萬2,207人，使用塗藥支架的人數都約為使用裸金屬支架者的二倍。

使用件數方面，全額給付裸金屬支架三年來分別為1萬6,878支、1萬7,103支、1萬5,600支；差額給付塗藥支架則分別為3萬3,236支、3萬4,377支、3萬4,400支，每人平均植入的血管支架為1.57至1.66支。

每一病人每年給付以4個血管支架為限

對於民眾多使用塗藥支架，李伯璋表示，健保署尊重患者需求與醫師專業判斷，每個醫師都有自己的見解。當然醫學倫理非常重要，也許有些醫師會因為想要病人用差額的醫材，就說健保全額給付的不好，但相信患者及醫師都會做出最慎重的決定。

至於健保署是否會將塗藥支架納入全額給付，李伯璋表示，根據給付規定，不論塗藥或裸金屬支架，每一病人每年給付四個血管支架為限。依照現在的使用比例，110年的申報點數約11億點（如一點一元則為新台幣11億元），如果全部納為全額給付，粗估需要再籌27億元，支出將變為38億元。

是否全額給付塗藥支架 需透過HTR評估

李伯璋說，如果健保財務靈活，當然會盡量支持；但現實來講，錢就是卡得很緊。要讓民眾有好的醫療品質，就得有足夠醫療資源，但不能「挖東牆補西牆」。在健保總額裡，如果錢一直放在用藥或是特材，真正給予醫療、護理人員的錢就會變少。而有些人說部分負擔會增加民眾壓力，但透過「使用者付費」控制不必要浪費，才能有錢照顧真正需要的人。

他也表示，就像有些癌症傳統治療方式為「先化療、再標靶」，但經過分析雖然標靶藥較貴，但存活率遠比一開始使用化療好，且精算後比較節省，也會變成第一線用藥。因此現階段是要盤點不必要的浪費，並透過HTR評估塗藥支架對於病人的效益，也許未來方向是找出使用效果顯著的高危險群納入全額給付。

隨身備硝化甘油舌下片 可救命搶時間

李伯璋表示，許多民眾有心臟血管狹窄的狀況，雖沒有症狀，但發作起來很快速，因此也可透過檢查發現，以藥物控制或進行手術。

他分享自己的父親有抽菸史，某個冬天在雲林老家洗完澡躺一下，就突然心肌梗塞發作，雖然含了硝化甘油（舌下片）舒緩了一會兒，但沒過多久又發作。送往鄰近的醫院，但因缺乏心導管室等醫療設備，最後回天乏術。說著李伯璋從口袋拿出一罐舌下片，表示自己隨身攜帶，尤其有時候打高爾夫球在荒郊野外，備著以防萬一，「可以搶時間」。