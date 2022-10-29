健保大數據2／醫學中心棘手病例多 塗藥支架使用量較高

血管支架對很多罹患冠狀動脈心臟病的病患來說，是常見的救命解方。台北榮總心臟內科主治醫師黃偉銘表示，冠狀動脈心臟病從輕微到嚴重都有，最嚴重就是常聽到的心肌梗塞，因血管堵塞嚴重造成心肌損傷；而有些人是血管狹窄，平常並無症狀，但走路容易胸悶、冒冷汗等。

冠心病治療三大方向：

藥物→心導管→外科手術

黃偉銘說，並非所有病患都需要置放血管支架。通常病患因喘、胸悶至門診看診，會先評估其風險因子，包括年齡、性別、是否抽菸等，並就初步檢查結果和藥物使用效果，評估要不要做心導管等侵入性檢查。等到侵入性檢查結束後，再考慮是否做支架置放等侵入性治療。

通常血管狹窄若不嚴重，有時只要吃藥，並將糖尿病、膽固醇等控制好，就能改善；除非血管有顯著狹窄症狀，或是發生急性心肌梗塞等，才會置放支架。

健保署統計，110年使用「冠狀動脈血管支架」的人數共4萬4,789人，其中使用全額給付裸金屬支架者為1萬4,792人，占33%；使用差額給付塗藥支架者為3萬2,207人，占67%；同年血管繞道手術則申報3,149件。

中華民國心臟學會前理事長黃瑞仁表示，冠狀動脈心臟病的治療有三大方向，一是藥物，若能不做侵入治療就不做；二是經由心導管進行侵入性治療，包括氣球擴張術和血管支架置放，都屬此類治療；第三則是外科手術，如冠狀動脈繞道手術。

病況複雜者需進行血管繞道手術，死亡風險遠高於心導管治療。

黃瑞仁表示，雖然約90%的患者可用心導管治療，但若是血管鈣化太嚴重或是三條血管都堵塞，只打通一條的幫助不大時，就會考慮進行外科的血管繞道手術，但手術死亡風險約3%至5%，遠比心導管的風險0.3%至0.5%來得高。

而過去用氣球擴張術將狹窄的血管撐開，就像把柏油路壓平，雖可將阻塞70%的血管變成僅阻塞10%，但三至六個月後血管再狹窄的機率為30%至40%，病人又復發心絞痛。裝上裸金屬支架後，未來三至六個月的再狹窄機率則可降到20%至25%。

後來國內引進塗藥支架，因有抑制細胞和組織增生、降低血管再狹窄的效果，不僅再狹窄的機率降到只有5%至8%，時間也拉長到六至八個月，比率明顯降低。

支架選用除專業判斷，也涉及病患經濟能力。

至於支架選擇上，裸金屬支架適合血管較粗或是血管狹窄處較短的病患；患者本身有糖尿病、慢性腎臟病，以及狹窄長度較長者，因為再狹窄機會較高，較建議選塗藥支架。

塗藥支架健保雖有部分給付，病患仍須負擔一支約五萬元的差額。從健保統計也發現，依據醫院層級來看，110年醫學中心總計申報1萬8,915件支架，全額給付裸金屬支架為4,521件，占全部申報件數23%；區域醫院申報2萬4,963，裸金屬支架為9,338件，占37%；地區醫院申報4,336件，裸金屬支架1,741件，占40%。

黃瑞仁和黃偉銘都坦言，除了醫療專業判斷，有時支架選擇也牽涉到病患的經濟負擔能力。而發生緊急狀況，病患家屬不在場或是無法快速決定時，通常救命優先，直接採用裸金屬支架。

裝支架後血管再狹窄，仍有其他處置方式。

黃瑞仁也分享在台大總院和雲林分院的經驗，總院約九成病患使用塗藥支架，但在雲林約只有七成，支架的選擇多少也反映城鄉差距。台北榮總心臟內科主任林彥璋則認為，這幾年來醫學中心面對的病人病況愈來愈複雜，也有比較高的機率使用塗藥支架。

不過，塗藥支架雖然使用佔多數，但黃瑞仁認為不需要把塗藥支架全納入給付，因為在總額下恐侵蝕其他疾病的支付。另外，若都納入健保造成醫材砍價，恐怕也會導致廠商退出市場。且若病患發生血管再狹窄，也有塗藥氣球等其他方式處置，並非完全無解。

黃偉銘則認為，除了醫材支出和手術處置費，醫師的養成和整體醫療支出更是難以衡量。因此最好的方式，還是先把病患的風險因子排除，而非先考慮裸金屬支架好還是塗藥支架好，以及塗藥支架是否完全納入健保給付。