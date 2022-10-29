「仙角百老匯」今最後一次攻蛋 288位爺奶熱力演出

弘道老人福利基金會「仙角百老匯10-永生之謎搜查隊」今帶領288位、平均年齡74歲的阿公阿嬤躍上台北小巨蛋舞台，年齡加起來超過2萬多歲的長輩們，化身法老王、兵馬俑、小精靈、科學小飛俠等，拋下煩惱與病痛，忘情勁歌熱舞，帶給台下觀眾最難忘的表演，也為自己的生命留下最燦爛的一頁。弘道說，「仙角百老匯」已完成階段性任務，今天是最後一次帶長輩們登小巨蛋。

60歲的戴彥澤今在舞台上邁力擊鼓，弘道透露，戴彥澤的動人演出背後，是坐在輪椅上還掛著尿袋，演出服之下，左小腿、右腳掌都已截肢，患有嚴重糖尿病與腎臟病末期的他，跟其他長輩相比，雖然是個年輕人，卻可能是他最後一次有機會站上舞台。

97歲的王林招治阿嬤是今年登台最高齡的長輩，近期身體情況欠佳，常進出醫院，又面臨了至親弟弟離世，讓她身心陷入低潮，卻也更激發她一定要登台演出的決心；96歲的魔術阿公鍾波球則躍躍欲試，除了舞台演出外，更已準備好許多魔術道具表演；90歲失智的梁桂鳳歷經幾個月的練習，努力記住表演動作，在62歲女兒曾燕玲陪伴下粉墨登場；來自嘉義的嘻奶爺奶，不但曾在世界街舞大賽中獲邀特別演出，練習短片更在抖音創下百萬流量。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，「仙角百老匯」是全世界最大的銀髮舞台秀，11年來帶領2814位長輩登上舞台，吸引超過10萬名觀眾入場，更在2019年獲英國霸菱基金會選為全球80個創意高齡的經典案例之一。不過，在今天的精彩演出過後，「仙角百老匯」也完成階段性任務，將告別小巨蛋。