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奈格颱風不直撲台灣沒事了？ 氣象局曝「降雨最顯著時刻」

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
雖然奈格颱風不會直撲台灣，但共伴效應帶來的降雨仍不容忽視，氣象局提醒，周日晚上至下周二會有較大雨勢，尤其周一是降雨最顯著的時候。聯合報系資料照
雖然奈格颱風不會直撲台灣，但共伴效應帶來的降雨仍不容忽視，氣象局提醒，周日晚上至下周二會有較大雨勢，尤其周一是降雨最顯著的時候。聯合報系資料照

原先各國預測頗有分歧的輕度颱風奈格，如今路徑逐漸明朗、收斂，從中央氣象局下午發布的路徑潛勢圖可看出，颱風預計往華南及海南島前進，離台灣漸行漸遠，因此很可能不會發布海上颱風警報。

雖然颱風不會直撲台灣，但共伴效應帶來的降雨仍不容忽視，氣象局提醒，明天晚上至下周二會有較大雨勢，尤其周一是降雨最顯著的時候，北部、東北部及東部都要嚴防劇烈降雨。

氣象局說，奈格颱風的路徑預測由分歧轉為收斂，預計今晚到明天上午會向西進入南海，明日下午往北轉，再往北北西移動，路徑趨向華南沿海和海南島前進。

氣象局說，明日白天東北季風影響，台灣東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，大台北山區及東部地區有局部大雨發生機率。

氣象局也說，周日晚間起至下周三受颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島降雨更加明顯，並有局部大雨發生的機率，尤其在下周一東北部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

原先各國預測頗有分歧的輕度颱風奈格，如今路徑逐漸明朗、收斂，從中央氣象局下午發布的路徑潛勢圖可看出，颱風預計往華南及海南島前進，離台灣漸行漸遠，因此很可能不會發布海上颱風警報。圖／氣象局
原先各國預測頗有分歧的輕度颱風奈格，如今路徑逐漸明朗、收斂，從中央氣象局下午發布的路徑潛勢圖可看出，颱風預計往華南及海南島前進，離台灣漸行漸遠，因此很可能不會發布海上颱風警報。圖／氣象局

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