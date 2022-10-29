聽新聞
test
0:00 / 0:00
奈格颱風不直撲台灣沒事了？ 氣象局曝「降雨最顯著時刻」
原先各國預測頗有分歧的輕度颱風奈格，如今路徑逐漸明朗、收斂，從中央氣象局下午發布的路徑潛勢圖可看出，颱風預計往華南及海南島前進，離台灣漸行漸遠，因此很可能不會發布海上颱風警報。
雖然颱風不會直撲台灣，但共伴效應帶來的降雨仍不容忽視，氣象局提醒，明天晚上至下周二會有較大雨勢，尤其周一是降雨最顯著的時候，北部、東北部及東部都要嚴防劇烈降雨。
氣象局說，奈格颱風的路徑預測由分歧轉為收斂，預計今晚到明天上午會向西進入南海，明日下午往北轉，再往北北西移動，路徑趨向華南沿海和海南島前進。
氣象局說，明日白天東北季風影響，台灣東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，大台北山區及東部地區有局部大雨發生機率。
氣象局也說，周日晚間起至下周三受颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島降雨更加明顯，並有局部大雨發生的機率，尤其在下周一東北部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言