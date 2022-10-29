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永豐碳神放假日／「不碳息手作坊」以DIY體驗環保樂趣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，參加者可於廢棄布品材料自助吧挑選喜歡的布材規劃拼裝。圖／500輯攝影團隊提供
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，參加者可於廢棄布品材料自助吧挑選喜歡的布材規劃拼裝。圖／500輯攝影團隊提供

落實永續必須從日常做起，除了減塑及使用環保用具之外，透過手作不僅可減少浪費，還能享受DIY的樂趣與溫度。由永豐金控發起的永續生活嘉年華「碳神放假日Together A Better Life」今、明兩天（10月29、30日）在台北松菸文創園區限定登場，特別打造「不碳息手作坊」，教民眾現場親手製作「手縫紅豆暖暖包」、「自製循環圍裙」，參與者男女老少都有，事先報名皆已額滿，更吸引不少人旁聽，直呼「受益良多」、「來不及報名太可惜」！

「碳神放假日Together A Better Life」邀請小事生活工作室創辦人洪平珊（阿好）教學「手縫紅豆暖暖包」，利用紅豆和米能蓄熱的特性，放進可愛花布中就能輕鬆縫製出可重複使用的暖暖包，尤其紅豆加熱後會釋放舒適淡香，使用時讓心情更放鬆。

特別從花蓮趕來的洪平珊是零廢棄生活推廣者，現場使用的材料為高雄友善種植的紅豆與花蓮在地有機米，製成的紅豆暖暖包可使用微波爐高溫加熱1分鐘或中溫加熱2分鐘，也可使用電鍋不加水乾蒸；而最佳的保存方式就是「常常使用」，因為每次加熱都等於在幫內部材料除濕，如果夏季長時間不使用，可先加熱一次後再放置密封袋中保存，並定期取出日曬或加溫。

由REHOW如禾永續文創負責教學的「自製循環圍裙」，使用廠商提供的廢棄布料或樣品布，讓大家發揮自我創意，活動現場提供廢棄布品材料自助吧、專業縫紉設備和車縫技術協助，可於廢棄布品材料自助吧挑選喜歡的布材拼裝，加上廢棄口袋跟布品零件、規劃擺放位置，再由現場老師協助車縫，就能為自己設計一件符合個人需求的多功能圍裙。

今天報名參加的Tina平時就有在做手作與編織，她為自己設計的圍裙有著胸前口袋與腰際的拼布擦手巾，獨特又實用。

碳神放假日 Together A Better Life

主辦單位｜永豐金控

共同主辦｜永豐銀行、永豐金證券

執行單位｜500輯

「不碳息手作坊」的手縫紅豆暖暖包教學，參與者認真DIY。圖／500輯攝影團隊提供
「不碳息手作坊」的手縫紅豆暖暖包教學，參與者認真DIY。圖／500輯攝影團隊提供
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，參加者專注為自己設計獨特又實用的作品。圖／500輯攝影團隊提供
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，參加者專注為自己設計獨特又實用的作品。圖／500輯攝影團隊提供
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，參加者專注為自己設計獨特又實用的作品。圖／500輯攝影團隊提供
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，參加者專注為自己設計獨特又實用的作品。圖／500輯攝影團隊提供
「不碳息手作坊」教民眾親手製作手縫紅豆暖暖包，吸引大、小朋友熱情參與。圖／500輯攝影團隊提供
「不碳息手作坊」教民眾親手製作手縫紅豆暖暖包，吸引大、小朋友熱情參與。圖／500輯攝影團隊提供
「碳神放假日Together A Better Life」活動現場特別打造「不碳息手作坊」，透過手作體驗環保樂趣。圖／500輯攝影團隊提供
「碳神放假日Together A Better Life」活動現場特別打造「不碳息手作坊」，透過手作體驗環保樂趣。圖／500輯攝影團隊提供
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，現場老師協助車縫拼布。圖／500輯攝影團隊提供
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，現場老師協助車縫拼布。圖／500輯攝影團隊提供
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，參加者專注為自己設計獨特又實用的作品。圖／500輯攝影團隊提供
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，參加者專注為自己設計獨特又實用的作品。圖／500輯攝影團隊提供
「碳神放假日Together A Better Life」邀請小事生活工作室創辦人洪平珊現場教學「手縫紅豆暖暖包」。圖／500輯攝影團隊提供
「碳神放假日Together A Better Life」邀請小事生活工作室創辦人洪平珊現場教學「手縫紅豆暖暖包」。圖／500輯攝影團隊提供
「不碳息手作坊」的手縫紅豆暖暖包教學，參與者認真DIY。圖／500輯攝影團隊提供
「不碳息手作坊」的手縫紅豆暖暖包教學，參與者認真DIY。圖／500輯攝影團隊提供
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，參加民眾Tina開心展示自己設計的作品。圖／500輯攝影團隊提供
REHOW如禾永續文創負責教學「自製循環圍裙」，參加民眾Tina開心展示自己設計的作品。圖／500輯攝影團隊提供
小事生活工作室創辦人洪平珊（圖中）帶領報名民眾現場製作「手縫紅豆暖暖包」。圖／500輯攝影團隊提供
小事生活工作室創辦人洪平珊（圖中）帶領報名民眾現場製作「手縫紅豆暖暖包」。圖／500輯攝影團隊提供

暖暖包 文創

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