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未滿一歲男嬰呼吸暫停嚇壞父母 這隻病毒疫情持續升溫

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
避免家中幼童感染呼吸道融合病毒，不論是大人、幼童都須勤洗手、戴口罩。圖／本報系資料照
避免家中幼童感染呼吸道融合病毒，不論是大人、幼童都須勤洗手、戴口罩。圖／本報系資料照

新冠疫情威脅仍在，呼吸道融合病毒也不容小覷。一名1歲男嬰日前不斷劇烈咳嗽，同時合併費力呼吸，甚至出現呼吸暫停、嘴唇發紺症狀，爸媽緊急帶男嬰到急診就醫，經確診為感染呼吸道融合病毒。醫師表示，步入冬天後，氣溫愈來愈低，病毒傳播力愈來愈強，無形中增加感染風險，預估感染呼吸道融合病毒病童仍會持續增加，並於今年11月至明年1月逐步增加到達高峰。

台灣兒科醫學會急診委員會主委吳昌騰說，每家醫院病房收治感染呼吸道融合病毒患者都占有一定比例，此病毒多侵犯2歲以下幼童，特別會引發下呼吸道發炎，出現發燒、呼吸急促，甚至是費力呼吸、胸凹、鼻翼搧動症狀，最可怕的是，當連續劇烈咳嗽後，還有可能出現呼吸暫停，應懷疑是感染呼吸道融合病毒，家長應速帶病童就醫。

收治此名男嬰的吳昌騰說，所幸男嬰經住院給予氧氣等治療後，病情逐漸好轉，但若呼吸暫停未及時治療，有可能引起呼吸衰竭，或須插管，或使用葉克膜，更可能危及生命，依美國統計，每年約有300至500名嬰兒死於呼吸道融合病毒。

禾馨醫療兒科醫師陳映庄說，隨著步入冬天後，氣溫愈來愈低，病毒傳播力愈來愈強，且大家喜歡待在室內的密閉空間，無形中增加感染風險，預估感染呼吸道融合病毒病童應會持續增加。

吳昌騰說，受新冠疫情影響，2歲以下幼童幾乎沒有遭到呼吸道融合病毒感染，病例數可能自今年11月至明年1月逐步增加到達高峰，且隨著疫情發展，預估2歲以下幼兒都會遭到感染，而幼稚園、小學等學童目前感染以副流感病毒為主，依林口長庚醫院兒童病房觀察，其中約6成患者都與呼吸道疾病有關。

吳昌騰說，感染呼吸道融合病毒後，病童往往呼吸急促，血氧濃度可能降至95％、90％，較正常值約99%偏低許多，治療須先給予氧氣，同時病童的細支氣管等呼吸道可能腫脹或充滿痰液，使呼吸道阻塞，此時要給予濕潤空氣，讓病童順利呼吸；此外，病童也常有脫水、食慾降低、睡眠不佳等情形，而給予點滴輸液，以防病童休克，因呼吸道融合病毒沒有治療特效藥，多給予支持性療法。

陳映庄也說，要避免家中幼童感染呼吸道融合病毒，必須勤洗手、戴口罩，當家長有症狀時，返家後一定要先洗手、換衣服，再接觸幼童，當發現幼童出現劇烈咳嗽，甚至是咳嗽到吐、睡不好，或精神不佳、呼吸胸骨凹陷就要立即就醫。

基層醫療協會理事長林應然說，在「免疫負債」及防疫措施鬆綁下，以往幼童是陸續感染呼吸道融合病毒，但現在是突然增加大量病人，家長應隨時注意家中幼童的健康變化。吳昌騰也提醒，家長一定要多照顧孩子健康，醫師也要多透過衛教，讓家長對呼吸道融合病毒提高警覺，避免病例數暴增影響醫療量能，也降低重症患者出現的機會。

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