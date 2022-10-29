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妹子清耳朵挖出大結石 師傅驚喊：很久沒看過這麼大又黑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己的採耳經驗，挖出來的耳結石甚至讓師傅驚呼「很久沒看到這麼黑又大的」。圖／取自Dcard
一名網友分享自己的採耳經驗，挖出來的耳結石甚至讓師傅驚呼「很久沒看到這麼黑又大的」。圖／取自Dcard

許多人會用棉花棒、掏耳棒來清潔耳朵，一名女網友發文分享自己的採耳經驗，直呼「太特別也太療癒」，採耳師傅更驚訝挖出來的耳結石「大又黑」，但有聽力師呼籲，若須清潔耳垢，定期找耳鼻喉科醫生處理即可。

一名女網友在Dcard「原來我的耳朵那麼可怕」為題發文，她表示雖然平常會用棉花棒清潔耳朵，但仍預約了採耳師傅，而原PO人生中第一次採耳經驗讓她直呼「太特別也太療癒」。只見她曬出一張「2大塊」黑硬耳結石照，巨大黑塊連原PO都感嘆「自己看到都嚇到了」，回憶採耳過程，她表示連採耳師傅都驚呼「很久沒看過這麼大又黑的」。

經驗文曝光後，有自稱聽力師的網友呼籲「不要再去採耳」，她表示如果真的有耳垢問題，請定期找耳鼻喉科醫生處理即可。另外也有耳鼻喉科診所的護理師回應，她表示不論手指或棉花棒，任何異物都不建議放進耳朵，常見診所許多病患因為自己挖耳朵導致發炎、流膿，呼籲眾網友不要再挖耳朵。

到底能不能自己挖耳朵？雙和醫院耳鼻喉科巫承融主任表示，大部份的耳垢不用清理比較好，使用棉花棒、鑷子等器具挖耳朵，可能反而傷害耳朵。以棉花棒為例，雖然會挖出一些耳垢，但大部分的耳垢會被推到更裡面，讓耳垢更不容易自然掉落。

巫承融強調，耳道皮膚很脆弱，只要稍微一挖就很容易流血，不建議放東西進去耳道，若外耳道有一些液體流出來的話，可以用衛生紙擦乾淨。另外，不清除耳垢並不會造成什麼症狀、疾病，大部分的耳垢都會隨著時間掉出來，不需要特別清理。

若民眾擔心自己耳垢很多，或是家人幫忙清理時有一些流血的狀況，巫承融建議可到耳鼻喉科診所報到，診所內有專門清潔耳垢的器具，比民眾自行處理要來得安全許多。

一名網友分享自己的採耳經驗，挖出來的耳結石甚至讓師傅驚呼「很久沒看到這麼黑又大的」。圖／取自Dcard
一名網友分享自己的採耳經驗，挖出來的耳結石甚至讓師傅驚呼「很久沒看到這麼黑又大的」。圖／取自Dcard

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