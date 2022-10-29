雨勢升級！4縣市嚴防雨彈 宜蘭山區升級大豪雨

中央氣象局今日17時20分發布豪雨特報，並指出東北季風影響，今日宜蘭縣山區局部豪雨或大豪雨發生的機率，新北、宜蘭、花蓮地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，針對宜蘭縣山區的警戒升級為大豪雨。

氣象局說，明日白天東北季風影響，台灣東北部地區有短暫陣雨，並要注意局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，大台北山區及東部地區有局部大雨發生機率。

明晚起颱風外圍環流影響及東北季風增強，台灣北部及東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，南部地區、馬祖及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；今明兩天東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。