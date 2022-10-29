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台鐵隆田新市間雙向中斷 東正線預計19:30搶通

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵台南善化至隆田段兩條電車線傳故障，自下午1時05分起，隆田至新市間路線無法通行，新營至台南間啟動公路接駁。記者邵心杰／攝影
台鐵台南善化至隆田段兩條電車線傳故障，自下午1時05分起，隆田至新市間路線無法通行，新營至台南間啟動公路接駁。記者邵心杰／攝影

台鐵隆田至新市站間電車線疑遭自強號扯斷，造成隆田至新市間南北雙向中斷，目前台鐵全力修復中，並啟動新營到台南的公路接駁，事故影響車次及人數尚在統計中。

台鐵說，善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺，電力維修車已於14時12分開至現場搶修，東正線預計19時30分搶通，西正線預計明日首班車前搶通。

由於115次PP自強號因受電車線掉落影響，停於善化-新市間，台鐵已派柴聯自強號9輛編組到事故現場接駁115次旅客，並於16時32分開往高雄、屏東。

台鐵說，目前南下對號列車駛至新營站後折返，部分區間車行駛至隆田站折返，上行對號列車行駛至台南站折返，部分區間車行駛至新市站折返，新營=台南間採公路接駁。

台鐵提醒，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵局深致歉意。

台鐵

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