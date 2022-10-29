聽新聞
test
0:00 / 0:00
東北季風持續發威 4地區當心嚴防大雨
中央氣象局下午3時30分發布豪雨特報，因東北季風影響，今日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，宜蘭縣山區須注意豪雨；台北市山區、新北市山區、宜蘭縣、花蓮縣則要嚴防大雨。
氣象局也說，今日至明日白天東北季風影響，東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，大台北山區及東部地區有局部大雨發生的機率。
尤其明晚起颱風外圍環流影響及東北季風增強，台灣北部及東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，南部地區、馬祖及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言