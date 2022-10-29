快訊

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北季風持續發威 4地區當心嚴防大雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。記者盧逸峰／攝影
中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。記者盧逸峰／攝影

中央氣象局下午3時30分發布豪雨特報，因東北季風影響，今日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，宜蘭縣山區須注意豪雨；台北市山區、新北市山區、宜蘭縣、花蓮縣則要嚴防大雨。

氣象局也說，今日至明日白天東北季風影響，東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，大台北山區及東部地區有局部大雨發生的機率。

尤其明晚起颱風外圍環流影響及東北季風增強，台灣北部及東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，南部地區、馬祖及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

豪雨 宜蘭

延伸閱讀

台南綠營唯一徵召議員候選人陳福慶成立總部 展現大團結

奈格颱風不來台灣了？這時間可能出現共伴效應

東北季風影響 宜蘭縣豪雨、雙北花蓮慎防大雨

奈格颱風怎麼走 鄭明典：2大雲團似有分道揚鑣趨勢

相關新聞

奈格颱風共伴效應發威 今晚起這3地慎防豪雨以上雨勢

中央氣象局表示，奈格今進入南海地區，台灣發布海上警報低，但受到共伴效應影響，今晚到明天雨勢最顯著，基隆北海岸、大台北山區...

影／善化段電車線斷裂要南市府賠 黃偉哲不悅批台鐵急卸責

台鐵昨善化段電車線斷裂查出是光文陸橋水泥塊剝落釀禍，台鐵昨夜緊急發文將向主管機關求償，台南市長黃偉哲上午嚴肅表示，「中央...

別輕忽！奈格颱風侵台機會大幅降低 彭啟明：迎風面雨勢會加大

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、...

台南善化站電車線掉落事故 今搶修完成 恢復雙向通車

台鐵台南市善化站北邊昨天下午發生電車線斷落事故，台鐵表示，今天上午10時已經搶通，隆田往善化往新市間，恢復雙線通車。

奈格+東北季風發威 宜蘭「升級」超大豪雨、新北豪雨 5縣市大雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨的機率，新...

風雨影響桃園萬聖城即起延期至11月2日開始 接駁、停車一次看

2022搞怪盛會「桃園萬聖城」昨在桃園藝文廣場開幕，但受東北季風影響及奈格颱風外圍雲系影響，即日起至11月1日活動延期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。