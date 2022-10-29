出租自己給你用！青年野格：只這三件事不陪

有一種工作是陪伴，有一種商品叫時間。我出租自己，而你付錢；成交後，不管天涯海角，我都陪你......葉致勛，在網路上化名「野格」，一位出租時間的台灣青年，他如何在別人的人生中登場？

你是否曾有過，不知心事該和誰細講的時候？可能是獨自一人走山看海、登高臨遠，熱血滿腔卻獨缺旅伴；也或許是更單純的、不想寂寞吃飯，想有人陪自己度過午餐與晚餐。

這樣孤寂不安、內心百轉千迴，卻不知與何人說，如今有了解決方案。你可以購買「出租時間」的服務，此後再也不怕孤單。

出租自己，就是想陪你

「如果能夠成為他們（客人）在有需要的時候，在你身邊的那個人，那就足夠了。」這是提供「出租時間」服務發起人葉致勛的初衷。

葉致勛，今年 29 歲，網路上化名「野格」，原先在銀行擔任業務助理，因為工作壓力，又在讀書時得到啟發，今年5月他辭掉工作，轉戰至早餐店做兼職，閒暇之餘便將自己的時間出租出去。

葉致勛坦承地說，自己過得非常「邊緣」，跟家人不親近，也沒有能夠聊天說話的朋友，「一直都是自己一個人，我也想跟別人說說話。」雖然話題沈重，但他說得輕盈。正因為沒有太多人能夠接住自己，讓他對於情感支持與陪伴有著深刻的體會，也成了開啟這項服務的契機。

「我也是平凡、經過社會化的人，我也想成為很出色的人，但就是做不來，但因此被這樣的壓力壓垮，說你是爛草莓，終日以淚洗面。」葉致勛說，雖然已經盡力嘗試，但沒有辦法達到期許、不斷責備自己，甚至差點生病。長期的低潮中他忽然頓悟，想著，自己何必過這樣的人生？

因爲這樣的歷程，葉致勛想成為他者的生命中，那個點亮燈火的人。

出租時間，也出借人生閱歷

今年5月，葉致勛在 Instagram 上創立「出租時間」帳號，並投放廣告，很快就收到顧客的諮詢，並轉化成訂單。開始營業時，找上門的主要都是 18、19 歲的年輕人，向他請教感情與家庭的問題。

葉致勛說，以自己的年紀，回答這些問題並不困難。雖然往回望都只是很小的事，但對當年的自己來說，也就是生命中的全部了，「以前沒有人教我們，走了冤枉路跌跌撞撞到了現在，」所以他在聆聽之餘，也盡力和顧客分享想法與建議。只不過，最終有沒有照做，還是要回到顧客身上。

葉致勛認為，碰上問題後能夠採取行動很好，但不改變也是選擇，「事後我沒去追蹤，也不想去追蹤，因為那是你的人生，我不應該干涉這麼多，那就這樣吧。」

他可以出租時間、出借人生閱歷，相逢都是因緣，但個人的業，還是要個人擔，外人沒辦法替你出面。

剛開始對話時，客人會表現得焦急一些，但在談話過程中會逐漸緩和下來，最後趨於平靜。葉致勛說，跟顧客聊天，就像看著以前的自己，能夠理解對方想找人說話的心態，聊到最後，顧客自己內心其實都有答案，只是希望有人能夠支持自己的想法，或是挑明錯誤、不要保留。

他也會請顧客分享，最近生活中讓自己快樂的事情，藉著這樣的方法讓客人重新回到當時的情境，並從中找到喘息的機會，不要陷入在持續的低氣壓中。「大家缺的比較像是講話的人，需要一個出口，才會找到我。」

除了聆聽客人的心事以外，葉致勛接過文書排版，也跟顧客逛街過。他回憶，有位顧客希望購物時，他能夠陪在身旁，和對方聊天。恰巧葉致勛和顧客都熱愛玩具，有著相同的興趣作為支撐，過程非常愉快，「覺得那天也沒有像逛街，很像跟自己的同好，很開心的過完。」

不過，葉致勛也訂下規矩，三種事不陪：第一，他不接受出租男友／女友類似服務的案件，因為擔心捲入業主身邊的感情糾葛，產生摩擦會很難處理；第二，他婉拒肢體接觸，以免引發糾紛；第三，他不做違法或者違反善良風俗的事情。

服務他人的過程，自己反而被治癒

目前葉致勛的收費方式是採取時薪制，每小時收取 250 元。

這個價格，其實是來自日本作家西本貴信的《出租大叔》。西本貴信在書中提到，某次搭電車時無意間聽到高中女生對於大叔的種種批評，例如喜愛說教、色瞇瞇地凝視、沒有做好身材管理等，讓他興起了「大叔也有值得稱讚的地方」的念頭，因此決定利用超過 45 年的人生經歷，將自己出租給陌生人，每小時收取 1,000日圓，盡力達成顧客委託的內容。

讀了《出租大叔》後，葉致勛受到啟發，因此採取一樣的定價。

不過，他也坦承，目前的客流量非但不能作為主業，甚至不能作為兼職。每個月雖然都有雙位數的人上門諮詢，但當中有些只是好奇服務內容，也有人提出不符他預想的需求，例如買便當、做粗工等，甚至有人想加入他出租時間的行列，因此最後真正成交的訂單只有個位數。

雖然金錢報酬不高，但這樣的工作，也成為葉致勛生命中的養分。有客人想請他一起騎重機、玩手遊、學吉他等，但這些都超出他的能力範圍，他因此知道，還有更多能夠充實自我的地方，「我蠻感謝他們出現，給我一些方向讓我能夠瞭解、學習。」

液態社會之中的人們渴望著關係，但人際紐帶又是如此脆弱不堪。將時間出租給其他人，是資本主義將情感商品化的體現，還是千禧世代對於理想工作的自我追求？無論如何，葉致勛都從中得到收穫。

訪問最後，記者請教葉致勛，你總是在聽人說話，那自己的情感需求怎麼辦？葉致勛笑得開懷。

「我有很多煩惱，但我有煩惱的時候也必須接待客人。透過與客人的互動，例如客人給你訊息、你給出答案，回家反思之後，只要有認真回顧，你自己的問題，也一定會有答案。」

（本文出自2022.10.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）