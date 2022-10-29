電車線掉落導致列車原地停駛 網諷EMU3000：成了靜靜的不移動

台鐵隆田=新市下午傳出東西線電車線掉落，雙線行車中斷，目前啟動新營至台南間的公路接駁。因電車線掉落，導致一列PP自強號及一列EMU3000型新自強號在原地動彈不得。由於新自強號的設計理念是「靜謐的移動」有網友就以此當梗，狠酸「靜謐的移動」如今變成「靜靜的不移動」。

據目擊者表示，事故發生疑似是115次南下PP自強號扯落電車線，間接導致附近正在試運轉的EMU3000型新自強號集電弓受損，台鐵目前持續搶修中，西部幹線各級列車都將有延誤。

台鐵表示，因隆田至新市間東西線電車線故障，下行對號列車行駛至新營站折返，部分區間車行駛至隆田站折返。上行對號列車行駛至台南站折返,部分區間車行駛至永康站折返。

也有網友po出台鐵9、10月的安全工作項目是達成列車準點行駛及防止路線及電力設備故障事故，不料在10月即將結束之際，發生電車線掉落的事故造成列車大誤點，讓人感到格外諷刺。