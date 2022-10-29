打造觀光品牌讓旅客走進來 觀光圈已辦21場推介會攬客

2019年來台旅客創下1186萬人次，是史上最高紀錄，但隔年起就因新冠肺炎疫情肆虐全球，導致全球觀光市場陷入長達兩年多的慘淡期，隨著本月13日邊境解封，交通部觀光局即刻啟動國際行銷，目標在2024年重回年度千萬旅客訪台水準。

觀光局近年在台灣陸續打造17個觀光圈，由各地風景管理處整合在地旅遊資源，規劃旅遊行程並在各大旅行社上架，也透過觀光局駐外單位推廣遊程，讓海外遊客不只停留在大城市，也能了解各地魅力，深入台灣各地旅遊。

觀光局表示，目前各觀光圈已辦理21場國際推介會，盼能吸引更多旅客來台。

交通部在2020年9月正式發布「Tourism 2030觀光政策白皮書」，加速落實觀光立國與觀光主流化的台灣觀光發展願景，由觀光局國家風景區管理處做為統籌角色，從全台13處風管處中，先選出個做為示範平台，組成10個觀光圈平台，就跨域共享、品牌形塑、創新遊程、數位轉型、精準行銷等5大面向打造台灣觀光軟實力，目前已成立17個觀光圈。

觀光局說，各地觀光圈重新盤點在地資源，透過強大的區域個體概念，行銷與推廣在地旅遊，打造各具特色的區域性旅遊目的地及旅遊品牌，吸引國際旅客來台，並深入各地、拉長旅遊天數，看見更深度的台灣。