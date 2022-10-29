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東琉線新客輪飛馬3號啟航 單趟航程不用15分鐘
屏東離島小琉球近年旅遊夯，大假日常有上萬人登島，東琉線現由5家航運公司經營，其中聯營處旗下的交通船飛馬號今年8月30日退休後，新購的穿浪型高速客輪飛馬3號，單程最快只要12鐘，今天上午舉行首航儀式後加入航運服務行列；現有6艘客輪可提供1小時載客量約1500人次的旅運需求，紓解假日旅客排隊候船時間。
東琉線聯營處飛馬輪船公司船長李劍皇表示，公司委託新加坡船廠建造飛馬3 號，是最新一代穿浪型雙體高速客輪，長度30.95公尺，寬10公尺，載客量198人，船體配備反向船頭，採用柴油噴水推進器，是非常適合高速航行且平穩的客輪。
他說，船體結構設計用於海上波浪中航行，速度可達38節以上，東港出發行駛測試時，單程最快約12分鐘即可抵小琉球，今天首航用了15分鐘；內部座位區有大型螢幕，講解搭船注意事項、觀光資訊和無障礙砓施，船艙兩側有大型落地窗，確保乘客能觀看絕佳的外部景觀，船體造型也搶眼。
聯營處說，2002年由台南松林造船公司建造的飛馬號，是當時台灣少數高速客輪，今年8月底退休，為提供更好服務，聯營處決定引進更新穎、速度更快的飛馬3號；今天啟航典禮外，同步舉辧年終慶活動，提供民眾多項好康優惠，包括粉絲按讚，拍照打卡贈好禮；分享活動貼文，按讚留言抽來回交通船票；鹽琉線VIP早鳥優惠大放送等。
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