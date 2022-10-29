台中榮總40周年慶 第3醫療大樓動土 將增804急重病床

台中榮總40周年院慶暨第三醫療大樓開工大典今天登場，總統府秘書長李大維代表蔡英文總統蒞臨祝賀。台中榮總院長陳適安說，有感於中部民眾急重症治療需求日益增加，台中榮總平日占床率達95%，非常有迫切需求，今天開工的第三醫療大樓規畫提供804床，盼五年內完工啟用，嘉惠中部民眾。

台中市衛生局長曾梓展說，中部急重症病床需求，包括台中榮總、中國附醫、中山附醫等台中三大醫學中心，平日占床都逾90%，日前中國附醫經營的台中市立老人復健綜合醫院動土，改建後將可提供1262床，今天動工的第三醫療大樓預估可增804床，有助增加急重症醫療量能。

台中榮總40周年院慶典禮暨第三醫療大樓開工祝禱及動土儀式，與會包括李大維、立法院副院長、民進黨台中市長候選人蔡其昌、衛福部次長王必勝、曾梓展、陳適安及民代等。

李大維代表總統表揚獲「特殊貢獻獎」9名資深員工，包括副院長李政鴻、傅雲慶，主任秘書姚鈺、醫學研究部主任江榮山、神經醫學中心主任沈烱祺、婦女醫學部主任陳明哲、感染管制中心主任陳伯彥、教學部主任黃金隆、口腔醫學部主任劉正芬等。隨後，李大維、陳適安等人切下6層大蛋糕，祝福台中榮總40歲「生日快樂」。

蔡英文總統特別錄製祝賀影片，李大維致詞時說，感謝中榮防疫貢獻，在疫情期間北病南送、設置大型接種站、篩檢站，肩負中部醫療重任，是國家整體防疫成功的關鍵角色，並肯定中榮在急重症、及尖端、智慧、再生、國際醫療的卓越成就，期待這棟全新的智慧醫療綠建築，帶給中部民眾更高品質的健康與幸福。

陳適安說，台中榮總自2018年起規畫第三醫療大樓，這棟綠建築及智慧建築耗資85億元，預計興建地上13層、地下6層，總病床數達804床，包括一般病床539床、國際醫療病床47床、加護病床140床、血液透析床24床、手術恢復床54床，加上設置手術室37間（含2間達文西機械手臂手術室、1間複合式手術室），預計2028年底完工啟用。