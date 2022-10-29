快訊

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中榮總40周年慶 第3醫療大樓動土 將增804急重病床

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總40周年院慶暨第三醫療大樓開工大典今天登場，民進黨台中市長候選人蔡其昌（左四）與衛福部次長王必勝（左五）合影時開心喊「必勝」。記者趙容萱／攝影
台中榮總40周年院慶暨第三醫療大樓開工大典今天登場，民進黨台中市長候選人蔡其昌（左四）與衛福部次長王必勝（左五）合影時開心喊「必勝」。記者趙容萱／攝影

台中榮總40周年院慶暨第三醫療大樓開工大典今天登場，總統府秘書長李大維代表蔡英文總統蒞臨祝賀。台中榮總院長陳適安說，有感於中部民眾急重症治療需求日益增加，台中榮總平日占床率達95%，非常有迫切需求，今天開工的第三醫療大樓規畫提供804床，盼五年內完工啟用，嘉惠中部民眾。

台中市衛生局長曾梓展說，中部急重症病床需求，包括台中榮總、中國附醫、中山附醫等台中三大醫學中心，平日占床都逾90%，日前中國附醫經營的台中市立老人復健綜合醫院動土，改建後將可提供1262床，今天動工的第三醫療大樓預估可增804床，有助增加急重症醫療量能。

台中榮總40周年院慶典禮暨第三醫療大樓開工祝禱及動土儀式，與會包括李大維、立法院副院長、民進黨台中市長候選人蔡其昌、衛福部次長王必勝、曾梓展、陳適安及民代等。

李大維代表總統表揚獲「特殊貢獻獎」9名資深員工，包括副院長李政鴻、傅雲慶，主任秘書姚鈺、醫學研究部主任江榮山、神經醫學中心主任沈烱祺、婦女醫學部主任陳明哲、感染管制中心主任陳伯彥、教學部主任黃金隆、口腔醫學部主任劉正芬等。隨後，李大維、陳適安等人切下6層大蛋糕，祝福台中榮總40歲「生日快樂」。

蔡英文總統特別錄製祝賀影片，李大維致詞時說，感謝中榮防疫貢獻，在疫情期間北病南送、設置大型接種站、篩檢站，肩負中部醫療重任，是國家整體防疫成功的關鍵角色，並肯定中榮在急重症、及尖端、智慧、再生、國際醫療的卓越成就，期待這棟全新的智慧醫療綠建築，帶給中部民眾更高品質的健康與幸福。

陳適安說，台中榮總自2018年起規畫第三醫療大樓，這棟綠建築及智慧建築耗資85億元，預計興建地上13層、地下6層，總病床數達804床，包括一般病床539床、國際醫療病床47床、加護病床140床、血液透析床24床、手術恢復床54床，加上設置手術室37間（含2間達文西機械手臂手術室、1間複合式手術室），預計2028年底完工啟用。

蔡其昌在會後與衛福部次長王必勝合影時開心喊「必勝」。蔡其昌受訪時說，台中榮總是中部鄉親倚重的醫學中心，他在立法院都全力幫忙爭取提升台中榮總醫療量能，欣見台中榮總第三醫療大樓開工，代表民眾對院方表示感謝，台中榮總是台中市最好夥伴。

台中榮總40周年院慶今天登場，切下6層大蛋糕齊慶台中榮總40歲「生日快樂」。記者趙容萱／攝影
台中榮總40周年院慶今天登場，切下6層大蛋糕齊慶台中榮總40歲「生日快樂」。記者趙容萱／攝影
台中榮總第三醫療大樓開工大典今天熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台中榮總第三醫療大樓開工大典今天熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台中榮總第三醫療大樓開工大典今天熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台中榮總第三醫療大樓開工大典今天熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台中榮總第三醫療大樓開工大典今天登場。記者趙容萱／攝影
台中榮總第三醫療大樓開工大典今天登場。記者趙容萱／攝影

台中榮總 李大維 榮總

延伸閱讀

代替傳統造勢 蔡其昌辦藝文活動：打造台中文化城

預估12月疫情降溫 王必勝：新冠病毒降為第4類機會大

口罩禁令有望鬆綁？王必勝曝「一大前提」：11月評估討論

衛福部3高層夜會陳時中 王必勝：除選舉外 人生還有真感情

相關新聞

奈格颱風共伴效應發威 今晚起這3地慎防豪雨以上雨勢

中央氣象局表示，奈格今進入南海地區，台灣發布海上警報低，但受到共伴效應影響，今晚到明天雨勢最顯著，基隆北海岸、大台北山區...

影／善化段電車線斷裂要南市府賠 黃偉哲不悅批台鐵急卸責

台鐵昨善化段電車線斷裂查出是光文陸橋水泥塊剝落釀禍，台鐵昨夜緊急發文將向主管機關求償，台南市長黃偉哲上午嚴肅表示，「中央...

別輕忽！奈格颱風侵台機會大幅降低 彭啟明：迎風面雨勢會加大

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、...

台南善化站電車線掉落事故 今搶修完成 恢復雙向通車

台鐵台南市善化站北邊昨天下午發生電車線斷落事故，台鐵表示，今天上午10時已經搶通，隆田往善化往新市間，恢復雙線通車。

奈格+東北季風發威 宜蘭「升級」超大豪雨、新北豪雨 5縣市大雨

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨的機率，新...

風雨影響桃園萬聖城即起延期至11月2日開始 接駁、停車一次看

2022搞怪盛會「桃園萬聖城」昨在桃園藝文廣場開幕，但受東北季風影響及奈格颱風外圍雲系影響，即日起至11月1日活動延期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。