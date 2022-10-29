費時半年製作陶藝品 25歲唐寶寶作品獲獎肯定

25歲的小翰是重度唐氏症且先天左手肢障者，高中畢業後曾到幾個服務機構，但不適應團體生活，1年前加入由唐氏症關愛者協會辦理的高雄歡喜工作坊，在老師教導下，從工作訓練、藝術創作興趣萌發，花費半年時間製作陶藝作品，今年獲得第19屆「藝術巔峰創作聯展」獎項肯定。小翰媽媽說，很感謝機構的付出，讓這些孩子有機會展現獨特的才華。

高雄歡喜工作坊提供成年心智障礙者多元化課程、就業活動訓練，透過餅乾、手工皂製作與代工被裝訓練，也另外也透過藝術創作課程，幫助唐寶寶、身心障礙青年表達內心自我，賦予心靈寄託，今年並從平面作畫進階到3D創作陶藝作品，今年歡喜工作坊共有20名青年的作品獲選，更獲得展出機會，增添青年們自信與期待。

唐氏症關愛者協會理事長林正俠表示，心智障礙者創作、學習過程面臨的挑戰和挫折比一般人多，需要老師依學員不同身心狀況，階段性的規畫目標並且從旁幫忙。以本次有許多媒材創作，以壓克力顏料來說，唐寶寶先天的肌肉低張力，可以藉由使用畫筆等工具加強手部精細動作的控制能力，另外也透過畫畫抒發內心自我、建立自信，使得唐寶寶與身心障礙者能夠更順利融入社會。

林正俠表示，除了藝術創作，有些唐氏症者擅長跳舞、有些熱愛音樂及表演，協會的才藝舞蹈班連續四屆蟬聯了全國身心障礙者才藝大賽冠軍，甫出爐的2022年視覺藝術平面繪畫類也有相當出色的成績。只要多給予他們機會，當躍上舞台時，心智障礙青年一樣能有亮眼表現。由中華身心障礙者職業技藝協會舉辦的第19屆「藝術巔峰創作聯展」，即日起於國父紀念館展出至11月9日。

唐氏症關愛者協會逾30年來服務全台唐氏症、心智障礙者及其家庭，提供個案服務、諮詢服務、資源連結與轉介、才藝班隊、及各類方案活動辦理的家庭支持及醫療照護諮詢等服務，期許做為心智障礙者及其家庭的支持力量，也希望社會大眾透過參與、瞭解，接納唐氏症及心智障礙者，只要給予機會，他們一樣能成為社會不可或缺的一份子。