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解封後首場大遊行 台灣同志遊行20年 盼解放所有性別壓迫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
解封後首場實體同志遊行今天下午登場，雖然氣候不作美，仍吸引不少民眾參與。記者葉冠妤／攝影
解封後首場實體同志遊行今天下午登場，雖然氣候不作美，仍吸引不少民眾參與。記者葉冠妤／攝影

台灣同志遊行已經20年了，今年以「無・限・性」為主題，強調每個性／別都有無限多種可能，希望大眾理解、尊重每個人的自主性，不再以單一的身分框架畫分你我，盡情展現自我的無限可能。台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨說，同志不是只有婚姻平權議題，而是需要解放所有性別壓迫。

2019年同婚通過，同志遊行人數也破史上紀錄，吸引20萬人上街同賀，2020年有13.7萬人參與，去年則因疫情因素改為線上活動。今年因氣候不佳，主辦單位預估遊行人數為12萬人。

小鯨表示，今年同志遊行主題是「無・限・性」，主要談的是解構框架，解放所有性別壓迫，換句話說，就是性解放的概念，這是同志遊行20年來一直在做的事，也是同志婚姻通過後還要繼續遊行的原因，因為我們不是只有做婚姻平權這塊，還有很多框架需要解構、倡議。

台灣彩虹公民行動協會發言人小白指出，同志議題許多未竟之事，像是愛滋感染者、老年同志長照等都需要台灣民眾繼續關注，改善台灣同志權益。

小白表示，今年最特別的遊行隊伍之一是基輔同志遊行，走黃色大隊，這是今年最特別團體之一，會邀基輔同志遊行代表上台倡議發言。除此，衛福部疾管署副署長羅一鈞、前立法委員尤美女、香港邊城青年也都將擔任倡議嘉賓，希望透過性別平權、公民權、移工、環境等多元議題的發聲，讓人們更理解並看見社會中不同群體的需求。

今年遊行自台北市政府前廣場出發，起點、終點皆為台北市政府府前廣場，由紅、橙、黃、綠、藍、紫六色大對頭車分別繞行仁愛路、敦化南路、信義路及忠孝東路等東區重要幹道，六色大隊分別由台灣同志諮詢熱線、親子共學、愛滋權促會、台灣人權促進會、台灣勞動陣線等倡議團體與組織領銜，最後回到臺北市政府前廣場。

舞台節目方面，除了本屆彩虹大使陳珊妮將壓軸演出外，更邀請小樂吳思賢、閻奕格、麋先生、路嘉欣、P!SCO、Cunning Stunt、瑪莉安等嘉賓演出。

今年台灣同志遊行吸引超過200個海內外團體報名，更獲50% Fifity Percent、DIKE雙全國際等50間友善企業贊助。記者葉冠妤／攝影
今年台灣同志遊行吸引超過200個海內外團體報名，更獲50% Fifity Percent、DIKE雙全國際等50間友善企業贊助。記者葉冠妤／攝影
第20屆台灣同志遊行以「無・限・性」為主題，強調每個性／別都有無限多種可能，希望大眾理解、尊重每個人的自主性。記者葉冠妤／攝影
第20屆台灣同志遊行以「無・限・性」為主題，強調每個性／別都有無限多種可能，希望大眾理解、尊重每個人的自主性。記者葉冠妤／攝影
第20屆台灣同志遊行今下午開走，今年遊行起點、終點皆為台北市政府府前廣場。記者葉冠妤／攝影
第20屆台灣同志遊行今下午開走，今年遊行起點、終點皆為台北市政府府前廣場。記者葉冠妤／攝影

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