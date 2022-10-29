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20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

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20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

聯合報／ 記者葉冠妤楊德宜／台北即時報導
第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。圖為過去台灣同志遊行情形。本報資料照片
第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。圖為過去台灣同志遊行情形。本報資料照片

同志遊行運動今年20周年，每年10月最後一個周六舉辦，第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。

主辦單位台灣彩虹公民行動協會表示，第20屆台灣同志遊行以「無・限・性」為主題，強調每個性／別都有無限多種可能，希望大眾都能理解並尊重每個人的自主性，不再以單一的身分框架劃分你我，期待台灣社會最終能成為一個無論任何身分、性別、性傾向或關係狀態的人，都能以自己喜歡的樣貌生活的地方，在這裡每個人都有權盡情展現屬於自我的無限可能。

今年遊行將在台北市政府前廣場集合出發，並以南北2路線繞行後，回到台北市府前廣場。分成南（橙、綠、紫色大隊）、北（紅、黃、藍色大隊）2路線。

配合今年遊行主題「無限」的概念，邀請不同領域的專家、團體同台倡議，如指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、律師尤美女、KyivPride（基輔同志遊行）、香港邊城青年與台灣青年民主協會等。台灣彩虹公民行動協會表示，希望透過多元議題的發聲，讓人們更理解並看見社會中不同群體的需求。

中午12時開始，「彩虹市集」正式營運，下午1時上半場節目開始，下午2時隊伍出發，下午4時50分下半場節目開始，晚上7時遊行活動結束。

舞台節目方面，表演卡司有本屆彩虹大使陳珊妮將壓軸演出，還邀請小樂吳思賢、閻奕格、P!SCO、麋先生、路嘉欣、Cunning Stunt、瑪莉安等藝人。

北路線：台北市政府前廣場→仁愛路→敦化南路→忠孝東路→逸仙路→台北市政府前廣場。

南路線：台北市政府前廣場→仁愛路→光復南路→信義路→敦化南路 →仁愛路→台北市政府前廣場。

目前已知會參加的政治人物有無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民進黨台北市長候選人陳時中、民眾黨桃園市長候選人賴香伶等人。

第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。空間配置。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」臉書粉專
第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。空間配置。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」臉書粉專
第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。表演卡司。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」臉書粉專
第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。表演卡司。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」臉書粉專
第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。遊行路線。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」臉書粉專
第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。遊行路線。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」臉書粉專
第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。主持人。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」臉書粉專
第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。主持人。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」臉書粉專
第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。舞台流程。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」臉書粉專
第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。舞台流程。圖／取自「臺灣同志遊行 Taiwan LGBT Pride」臉書粉專

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