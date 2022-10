20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

同志遊行運動今年20周年,每年10月最後一個周六舉辦,第20屆台灣同志遊行今天登場,主題為「無.限.性──解構框架,性/別無限 An Unlimited Future」。

主辦單位台灣彩虹公民行動協會表示,第20屆台灣同志遊行以「無・限・性」為主題,強調每個性/別都有無限多種可能,希望大眾都能理解並尊重每個人的自主性,不再以單一的身分框架劃分你我,期待台灣社會最終能成為一個無論任何身分、性別、性傾向或關係狀態的人,都能以自己喜歡的樣貌生活的地方,在這裡每個人都有權盡情展現屬於自我的無限可能。

今年遊行將在台北市政府前廣場集合出發,並以南北2路線繞行後,回到台北市府前廣場。分成南(橙、綠、紫色大隊)、北(紅、黃、藍色大隊)2路線。

配合今年遊行主題「無限」的概念,邀請不同領域的專家、團體同台倡議,如指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、律師尤美女、KyivPride(基輔同志遊行)、香港邊城青年與台灣青年民主協會等。台灣彩虹公民行動協會表示,希望透過多元議題的發聲,讓人們更理解並看見社會中不同群體的需求。

中午12時開始,「彩虹市集」正式營運,下午1時上半場節目開始,下午2時隊伍出發,下午4時50分下半場節目開始,晚上7時遊行活動結束。

舞台節目方面,表演卡司有本屆彩虹大使陳珊妮將壓軸演出,還邀請小樂吳思賢、閻奕格、P!SCO、麋先生、路嘉欣、Cunning Stunt、瑪莉安等藝人。

北路線:台北市政府前廣場→仁愛路→敦化南路→忠孝東路→逸仙路→台北市政府前廣場。

南路線:台北市政府前廣場→仁愛路→光復南路→信義路→敦化南路 →仁愛路→台北市政府前廣場。