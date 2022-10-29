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防免疫負債風暴改送卡通口罩！醫籲：疫苗打好打滿

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
茂盛醫院兒科醫師簡佳裕(左)、陳思穎(右)偕家長、幼童，呼籲疫苗打好打滿。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院兒科醫師簡佳裕(左)、陳思穎(右)偕家長、幼童，呼籲疫苗打好打滿。圖／茂盛醫院提供

茂盛醫院醫師在萬聖節前夕應景扮裝，不送糖，改送卡通口罩給病童。全民勤戴口罩的3年下來，嬰幼兒抵抗病毒的能力像一張白紙，很怕今天冬天「免疫負債」會形成流感風暴。副院長、兒科醫師簡佳裕說，防免疫負債風暴，台中市新冠疫苗覆蓋率至少要超過50%，疫苗要打好打滿。

簡佳裕說，很多家長疫苗打後高燒等身體反應，不敢讓孩子接種。但其實新冠疫苗開打至今，少有小孩發燒；家長擔憂孩子打後心肌炎，這主要發生在青少年，僅10萬分之1，反而要注意未打疫苗產生重症率高，打疫苗是唯一降低重症的方式，鼓勵嬰幼兒疫苗打好打滿。

新生兒科醫師蘇玄白建議，家長可先把疫苗打起來，築起一道防疫防火牆，降低因接觸將病毒傳染給6個月以下嬰幼兒的機率；6個月至4歲的幼兒，很多是上托嬰中心或幼稚園，睡覺、吃飯時會拉下口罩，所以群聚交叉感染勢不可免。近期家長自費施打，是好現象。

蘇玄白強調，接種新冠疫苗主要是降低MIS-C等重症機率，最近發生多例幼兒感染呼吸道融合病毒(RSV)也要特別小心防範，防疫措施仍要做到位，戴好口罩、勤洗手是不二法門。大人到家最好更換服裝，消毒或洗澡再接觸嬰幼兒，還要避免親吻或共食。

兒科醫師陳思穎發現，近期門診量提高5成，近期很多兒童因副流感病毒、鼻病毒、各類呼吸道病毒等就醫，且病況一拖到5天以上；全民勤戴口罩的3年下來，嬰幼兒抵抗病毒的能力像一張白紙，很怕今天冬天「免疫負債」會形成流感風暴，建議在新冠、流感疫苗之外，可打「肺炎鏈球菌疫苗」提高保護力。

陳姓家長表示，擔心今年冬天「萬毒齊發」，她和丈夫新冠疫苗四劑打滿，2名幼兒也是疫苗打好打滿，雖然一開始會擔心副作用，但孩子接種後反應都還好，就放心許多。

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