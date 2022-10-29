飯店蓮蓬頭跟熱水壺誰髒？他提醒這未清潔比馬桶髒的多

解封出遊潮，也讓大家掀起飯店裡的熱水壺或蓮蓬頭，哪一個比較髒的論戰，有教授提醒熱水壺的細菌對人體的影響的確比較大，內壁上的水垢所滋生的細菌數就有可能比地板或馬桶坐墊還高因此，使用前務必確實檢查或消毒，才會安全又安心。

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，蓮蓬頭有汙垢和熱水壺有異味，真的都很噁心，但適度清潔後，蓮蓬頭還是會使用，因為出去玩一整天回來還是得洗澡。

招名威指出，不乾淨的熱水壺對人體的影響確實比蓮蓬頭要大，因為真的不知道人家曾用熱水壺在煮什麼東西，像是內衣褲、襪子、泡麵之類都是有聽過的。

「若長時間不清洗，內壁上的水垢所滋生的細菌數就有可能比地板或馬桶坐墊還高」，招名威說，其中含有的細菌包括大腸桿菌、金黃色葡萄球菌，這些髒水進到肚子，造成的傷害遠比純粹只是皮膚接觸的要高很多。

招名威表示，蓮蓬頭沖出來的水是流動的，也不易長時間停留在身體上導致被吸收；也建議入住時仔細看清楚哪有藏汙，避免處去玩結果還受到傷害；使用前，先自行消毒才能兼顧安全又安心。