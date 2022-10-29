奈格颱風最新路徑曝光 發布海警機率漸小

今、明兩天受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，東北部地區並有局部大雨發生的機率。

中央氣象局發布豪雨特報：東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨：宜蘭縣山區。

大雨：台北市山區、新北市山區、宜蘭縣、花蓮縣。

明晚起颱風外圍環流影響，台灣北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，南部地區、馬祖及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨天受東北季風及奈格颱風靠近呂宋島，台灣附近東北風速增強外，水氣也有增多，因此迎風面的北、東部陸續轉有短暫陣雨，且越晚越多，大台北、宜蘭都有局部大雨出現，而背風面的中南部天氣依舊較穩定，普遍晴朗。

林孝儒說，累積到今天早上24小時雨量單點在宜蘭南澳鄉山區達到豪雨等級，今天持續受到東北季風及水氣多的影響，北、東部仍容易有些短暫陣雨，局部達大雨機會，而宜蘭山區累積還是有機會達豪雨等級，中南部天氣則跟昨天比較類似，晴朗穩定、日夜溫差大，不過要留意接下來沿海都持續有強陣風的情況。

林孝儒說，輕度颱風奈格今天開始將會逐漸通過呂宋島，預報路徑上也隨著環流組織起來較過去明朗些，預期颱風周日進入南海逐漸北轉，下周一至周四將緩速北上趨向中國大陸廣東近海一帶，不過後續環境上將逐漸不利颱風發展，因此未來颱風越往北強度將會有一定程度的減弱。

林孝儒也說，順利的話，下周三、周四大概就對台灣沒有什麼降雨威脅了。而雖然說過去路徑逐漸西修，發布海警的機會也小了，但秋季就特別要留意這由東向西行經呂宋島進入南海的颱風了。

林孝儒表示，依目前路徑來看，周日颱風開始踏進南海後，其外圍東南風將逐漸挾水氣北上，北、東部降雨逐漸增多，尤其東北部配合地形降雨將最明顯。甚至下周一將有機會伴隨東北季風配合著颱風外圍東南風水氣，兩者有共伴效應的跡象，因此北、東部的降雨將更進一步增大，且隨著雲系過山，中南部雲量亦會增多，山區也有局部短暫陣雨機會。