台鐵趕春節前全線通車 新秀姑巒溪橋第一跨復位完成

918池上地震造成台鐵花東線受損，經搶修後目前剩下受損最嚴重玉里-富里段尚未修復。台鐵持續投入大量人力、機具進行搶修，對橫樑位移的新秀姑巒溪橋，及橋墩發現裂縫的樂樂溪橋，緊急發包辦理修復工程，以1月18日搶通路線，恢復花東全線通車為目標。

台鐵局說，由於近一個月來東部地區仍持續發生餘震，加上10月中旬尼莎颱風共伴效應造成豪雨，維持搶修進度變得困難，在全體工作同仁努力下，日前新秀姑巒溪橋第一跨樑體已經順利移回原定點，復位成功給予大家極大信心。

台鐵局說，該橋共有15跨梁體，受918強震衝擊全部位移，完成復位的第一跨重量超過1400噸，施工必須要在河床敷設支撐架RC基礎、架設重型鋼構支撐架、於橫樑二端以精密千斤頂同步頂升、清除橋台上損壞結構物、重設支承墊、橫推及縱推梁體、再於定點落座，過程複雜艱鉅。

台鐵局長杜微本周內特別赴工地現場視察，在副總工程司陳仲俊、台東工務段段長楊崑宗、副段長李宜隆陪同下察看第一跨落座，以第二跨、第三跨橫推、頂昇的情形。

杜微表示，第一跨順利落座是全體工作人員辛勞成果的展現，非常感謝大家的努力，後續工程要在確保安全的前提下，增加工作面日夜趕工，才能符合進度。對於後續止震塊、電桿基礎、鋪軌、電力架設、號誌恢復、以及樂樂溪橋、東里站至富里站各站間路線重整等工程，請工務處、電務處及東區協調中心投入，做好整合工作。