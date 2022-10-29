減少占用亂象 太魯閣國家公園新設雲稜營位11月可申請

位於太魯閣國家公園的南湖大山是台灣第5高峰，今年到9月為止已有近9000人造訪，太管處為提供優質宿營環境、減少占用營位亂象，在雲稜山屋附近新設14處營位，明年起提供山友使用，11月1日起開放申請。

太魯閣國家公園管理處表示，南湖大山海拔3742公尺，是太魯閣國家公園內最高峰，也是台灣百岳第5高峰，吸引許多山友造訪。去年南湖大山主線有2240支隊伍、7661人次攀登，今年1到9月就有2579支隊伍、8734人次，人數遠勝去年。

因為登山人數多，往年有占用營位亂象，太管處因此在雲稜山屋近處新設置14處營位。其中編號1到10號可各住4人，11至14號可住2人。

太管處表示，今年11月1日起受理申請，明年1月1日起開放使用。雲稜營位畫分以隊伍為單位，依申請先後順序給予營位編號。

太管處提醒，雲稜營位和雲稜山屋的申請系統為不同程式，若要申請雲稜營位，申請入園時必須在宿營地點選擇「雲稜營位」，如果選擇「雲稜山屋」，山屋床位分配額滿時系統會註記「自備營帳」，此時山友得另擇適當地點搭帳，無法分配雲稜營位給山友使用，也請未申請到營位的山友不要任意占用，造成亂象也影響其他山友權益。