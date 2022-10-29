聽新聞
test
0:00 / 0:00
鐵道迷看過來！蒸汽火車「國王」11月將三度亮相
11月的鐵道活動相當密集，有「國王」之稱的台鐵DT668蒸汽火車將接連在彰化、台南、海線3度登場，喜愛蒸汽火車的鐵道迷千萬別錯過。事實上，DT668才剛於10月11日的海線鐵道通車百周年系列活動亮相，可說是最近活動滿檔、頻頻見客。
「2022二水國際跑水節」將於11月5日至6日登場，彰化縣政府今年與參山國家風管處、國家發展委員會及二水鄉公所等單位合作，DT668蒸汽火車將於11月5日上午8時從彰化火車站出發為活動拉開序幕。
台南今年開園的「隆田Cha Cha文化資產教育園區」，擁有全台唯一「四鐵共構」的珍貴產業歷史遺跡，包含台鐵、糖鐵、鹽鐵及嘉南大圳工事鐵路，特地安排DT668蒸汽火車於11月12日重返台南，預計停靠8站，也是首度停靠隆田站，民眾可搭乘蒸汽火車抵達隆田一起走進珍貴的歷史現場。
緊接著，DT668蒸汽火車又將於11月20日在旅行社舉辦的海線五寶巡禮遊程中登場，預計在當天下午1時從彰化發車前往海線巡禮，將停靠海線的追分、日南、新埔三個車站，並在竹南站更換回電力機車頭繼續後續行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言