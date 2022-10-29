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鐵道迷看過來！蒸汽火車「國王」11月將三度亮相

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
11月的鐵道活動相當密集，有「國王」之稱的台鐵DT668蒸汽機車將接連在彰化、台南、海線3度登場。本報資料照片
11月的鐵道活動相當密集，有「國王」之稱的台鐵DT668蒸汽機車將接連在彰化、台南、海線3度登場。本報資料照片

11月的鐵道活動相當密集，有「國王」之稱的台鐵DT668蒸汽火車將接連在彰化、台南、海線3度登場，喜愛蒸汽火車的鐵道迷千萬別錯過。事實上，DT668才剛於10月11日的海線鐵道通車百周年系列活動亮相，可說是最近活動滿檔、頻頻見客。

「2022二水國際跑水節」將於11月5日至6日登場，彰化縣政府今年與參山國家風管處、國家發展委員會及二水鄉公所等單位合作，DT668蒸汽火車將於11月5日上午8時從彰化火車站出發為活動拉開序幕。

台南今年開園的「隆田Cha Cha文化資產教育園區」，擁有全台唯一「四鐵共構」的珍貴產業歷史遺跡，包含台鐵、糖鐵、鹽鐵及嘉南大圳工事鐵路，特地安排DT668蒸汽火車於11月12日重返台南，預計停靠8站，也是首度停靠隆田站，民眾可搭乘蒸汽火車抵達隆田一起走進珍貴的歷史現場。

緊接著，DT668蒸汽火車又將於11月20日在旅行社舉辦的海線五寶巡禮遊程中登場，預計在當天下午1時從彰化發車前往海線巡禮，將停靠海線的追分、日南、新埔三個車站，並在竹南站更換回電力機車頭繼續後續行程。

鐵道迷 台鐵

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