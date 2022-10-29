奈格颱風怎麼走 鄭明典：2大雲團似有分道揚鑣趨勢

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，觀察奈格颱風的駛流，東側的駛流偏北，奈格中心附近的駛流則偏西。兩股力量角力，仔細看模式，兩個大雲團似乎有分道揚鑣的趨勢，所以奈格的路徑就往西調。

輕度颱風奈格凌晨2時的中心位置在在馬尼拉東南東方300公里之處（鵝鑾鼻南南東方980公里之處），以每小時20公里速度，向西進行。

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。豪雨：宜蘭縣山區，大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣。

東北季風影響，今天北部及東北部天氣濕涼，迎風面水氣偏多，桃園以北、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，請留意東北部地區有局部大雨發生的機率；氣溫方面，各地早晚偏涼，低溫約21、22度，桃園以北、東北部高溫約23至24度，其他地區高溫仍有25到31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差較大。

此外，東北季風影響，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；而東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊作業或活動注意安全。