奈格颱風路徑難料 吳德榮：慎防外圍+東北季風劇烈降雨威脅

東北季風影響，中央氣象局發布豪雨特報，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。豪雨：宜蘭縣山區，大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖與歐洲（ECMWF）系集模式顯示，輕颱奈格通過呂宋島後再逐漸轉北，轉向位置及之後的行徑有很大的不確定性。

吳德榮說，奈格颱風行徑若在潛勢預測路徑上或西側北轉，則無颱風警報的條件；若在潛勢預測路徑東側北轉，強度會減弱，亦未必能符合颱風警報的條件。不過，奈格颱風無論是否發布警報並非重點，其外圍環流與東北季風的雙重影響，造成迎風面的劇烈降雨，才是最大的威脅。

今晨各地區平地最低氣溫約在19、20度，大台北東側、東北部及東部已有局部雨。吳德榮說，歐洲模式模擬顯示，今天迎風面水氣多，桃園以北及東半部有局部雨，東北部、大台北山區及北海岸雨勢大；新竹以南仍為晴時多雲的天氣。北舒適南微熱、早晚涼；北部20至27度，中部19至33度，南部20至33度，東部19至30度。

吳德榮表示，明天至下周二東北季風及奈格颱風外圍環流影響，迎風面北部、東半部有劇烈降雨的機率；發生的位置與前2波（尼莎颱風及熱帶低壓與東北季風共伴）高度重疊，會帶來多少雨量仍有不確定性，應特別注意氣象局的即時訊息；沿海地區應注意較強陣風。

下周三至周五受仍東北季風影響，北部、東半部有局部雨。明天至下周五，中南部大都多雲時晴，期間偶爾雲量增多、有局部雨的機率。