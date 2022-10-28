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大貨車A1肇事率是小客車3.75倍 高公局籲勿超速、超載

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
高公局表示，國道大型載重車之事故中，今年度A1死亡事故之肇事率為0.006(件/百萬延車公里)，為小客車肇事率0.0016(件/百萬延車公里)之3.75倍，大貨車事故示意圖。圖／高公局提供
高公局表示，國道大型載重車之事故中，今年度A1死亡事故之肇事率為0.006(件/百萬延車公里)，為小客車肇事率0.0016(件/百萬延車公里)之3.75倍，大貨車事故示意圖。圖／高公局提供

高速公路局統計，今年10月於國道發生多起大貨車翻覆及撞護欄等事故，且大貨車車禍處理費時，短則1小時、長則3小時，對國道交通影響甚大，呼籲用路人裝載貨物行駛高速公路時，務必將貨物平均擺放並捆紮牢固，切勿超速及超載，同時與前車保持適當安全距離，以確保他人及自身用路安全。

高公局表示，國道大型載重車之事故中，今年度A1死亡事故之肇事率為0.006（件／百萬延車公里），為小客車肇事率0.0016（件／百萬延車公里）之3.75倍，且大型載重車事故處理所需時間動輒超過1小時，對國道交通影響大，上路前應妥為檢查車況，切勿超速、超載及疲勞駕駛，同時應與前車保持安全距離。

高公局說，今年10月7日清晨1輛聯結車在國道3號南向177.5公里處因不明原因，衝出邊坡翻覆，花費2.5小時方處理完畢；10月11日上午1輛曳引車在國道1號北向230.6公里處，因未注意車前狀況撞上護欄，處理時間約1.5小時，造成後方回堵1公里；10月13日上午1輛大貨車在國道1號北向汐止出口處，因未依規定減速，自撞內側護欄翻覆，處理時間約1.5小時，造成後方回堵1公里；同日下午1輛聯結車於國道1號南向230.7公里因車輪脫落翻覆，處理時間更長達3小時，造成南北雙向各回堵約1公里。

國道 高速公路

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