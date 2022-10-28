警廣攜手汽安協會辦音樂會 齊倡交通安全
警察廣播電台與中華民國汽車安全協會共同舉辦的「風華美樂地，道路安全行－聲入你心」音樂會今晚在國父紀念館盛大開唱，內政部長徐國勇透過影片呼籲大家重視交通安全。
徐國勇因公務未出席，仍透過影片祝福音樂會圓滿完成。他表示，交通安全是政府十分重視的議題，感謝中華民國汽車安全協會長期支持警廣對於交通安全的推廣，並感謝參與演出的優秀音樂人，與廣大聽眾的共襄盛舉，以實際行動表達對警廣及全國警察的最大支持與鼓勵。
警政署長黃明昭致詞時指出，肯定警廣在交通安全宣導上的用心，根據警政署統計，今年1月到10月21日全台因交通事故死亡人數達到1459人；酒駕部分，今年造成1130人死亡，數據相當驚人。
黃明昭說，交通事故造成許多家庭破碎，導致社會成本巨大損失，因此警政署列為重點工作，透過科技執法，取締重大交通違規；並精進事故處理品質，維護用路人安全。他提醒民眾，確實遵守交通規則，建立正確路權觀念，並且車輛要禮讓行人，才能快樂出門，平安回家。
中華民國汽車安全協會理事長許智樂表示，音樂會不只是軟性訴求，更是提醒交通安全的亮點。觀眾在跨世代藝人的表演中，特別能建立交通安全觀念。汽安協會今年是第4度與警廣合作舉辦音樂會，每次舉辦音樂會後，都獲得民眾廣大迴響。
音樂會由亞洲前衛藝術表演團體LUXY BOYZ熱鬧揭開序幕，聲樂家簡文秀演唱經典歌曲、B.T.O.D超越男孩是能唱能跳的街舞偶像男團、今年入圍金曲獎原住民語歌手獎的舞思愛、影視歌全方位藝人康康、超級紅人榜歌手吳申梅、創作才子荒山亮等人，帶來一系列招牌歌曲大PK，讓現場觀眾大飽耳福。
音樂會中場透過有獎徵答活動，提醒路口慢看停，行人停看聽等交通觀念，也提醒新型詐騙手法，讓音樂會更增知性。
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