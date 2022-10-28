「蘭千山館」寄存文物不再續約？故宮提出五點說明

中華語文教育促進協會祕書長昨投書媒體指出，近日傳出故宮最重要的寄存品「蘭千山館」文物不再續約，該文物將離開故宮，從此民眾無緣再見。對此，故宮今發聲明表示，蘭千山館文物為私人所有，合約續約與否，由故宮與寄存人商議，雙方同意後決定，相關寄存作業，故宮依「國立故宮博物院藏品徵集辦法」第14-19條辦理。

「蘭千山館」是板橋林家林柏壽的齋名，其收藏歷朝稀珍書畫文物，民國68年精選其中尤為貴重者331件寄存故宮博物院，供大眾博覽。日前卻傳出故宮與寄存品「蘭千山館」文物不再續約。

對此，故宮表示，因院區庫房空間有限，保管自身文物已顯狹窄，實不宜長年提供私人無償寄放，耗費故宮資源進行保管維護，排擠自有文物的各項資源。若有策展需求，近年皆採取借展、聯合策展方式辦理。

故宮說，寄存文物合約陸續期滿後，已通知幾位寄存人取回文物，「蘭千山館」並非特例。如經通知後，寄存人有意願捐贈，則啟動藏品徵集程序審議。至於合約續約與否，則由故宮與寄存人商議，雙方同意後決定。

故宮指出，故宮是依「國立故宮博物院藏品徵集辦法」第18條「寄存之年限，不得少於五年。但期滿後，得經雙方同意延長之。除於寄存合約中特別約定之外，在寄存期間內，寄存者不得取出寄存之物；惟遇特殊理由者，得另案簽辦。寄存期滿，若本院不再接受寄存，函請寄存者取回原件。」辦理相關作業。

對於媒體披露「蘭千山館」文物所有人當年相關說法，認為依此說法，文物應「永留故宮」，故宮表示，該說法實為早已失效的合約，與本院與所有人所訂有效的合約並不相符，籲請外界尊重該批寄存文物所有人的意願與隱私。