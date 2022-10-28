迎戰高齡海嘯、找出長照需求 臺中市直送資源進入家庭

高齡海嘯來襲，全台老年人口今年突破17％，臺中市的老年人口比率達14.8％，僅次於桃園市。臺中市29個行政區域中，有18個行政區老年人口比率高於14％，其中4個行政區更高於20％。

臺中市是全台第二大城市，65歲以上人口超過41萬人，照顧議題不能只仰賴「家庭」的力量支撐，長照必須發展得更全面，因此臺中市逐步調整長照策略，以「全方位」、「多元」、「連續性」當作長照發展目標。

整合資源、單一窗口，讓長照更好找、更好用。

過去國人對於長照總有「看得到用不到」的印象，臺中市衛生局長曾梓展表示，會有這類的印象，主要是長照發展初期，資源分散在各個局處，導致民眾光要申請就耗盡力氣。

曾梓展指出，民國106年以前，照顧服務、長照接送等隸屬於社會局，但居家護理、喘息服務等，則落在衛生局。臺中市於民國107年完成長照資源整合，於衛生局設立「長期照護科」，只要是有關於長照服務的項目，將業務整合為單一窗口，大幅提升效能。

臺中市透過過往的經驗，不斷改善行政流程，瞭解照顧家庭需求，在長輩剛返家的急性期快速接手照顧。因此，避免申請流程冗長，先從簡化申請流程著手，率全國之先建置「長照即時通APP」，下載APP直接透過線上申請長照服務，不用出門、免打電話，即可快速申請。

申請通過後，避免媒合需求出現落差，鼓勵照管專員以及A單位的個管員，在首次評估時，就採取「共同聯訪」，協助個管員精準媒合B單位服務，並且訂出「時效」管控配套措施，長照ABC單位都得落實執行。

支援照顧者及被照顧者各式需求，服務量能高於全國平均。

有鑑於人口快速老化，長期照顧需求人口數劇增，老年人口快速成長所造成的慢性病與功能障礙的盛行率呈現急遽上升趨勢，而這些功能障礙者或缺乏自我照顧能力者，除健康與醫療服務外，也需要廣泛的長期照顧服務。臺中市對於照顧者及被照顧者各式需求，也給予最大的支持。

為使市民獲得完善適切的照顧，並提供有長照需求的民眾及家庭多元、連續及整合性的長照服務，臺中市積極佈建包含照顧及專業服務、喘息服務、家庭托顧服務、日間照顧服務、長期照顧機構服務、交通接送、營養餐飲、輔具服務及居家無障礙環境改善、失智症照護及家庭照顧者支持服務等長照服務資源，並積極落實服務單位的評鑑、查核和輔導，以回應市民的需求。

依據衛生福利部111年1月至6月長照需求服務涵蓋率現況，臺中市占比達65.04%，高於全國平均值58.51％。

曾梓展表示，因應2025年，臺灣進入超高齡化社會，臺中的長照據點達1,570處，涵蓋率百分百，包含A單位有89處、B單位1,126處、C單位355處，為全國最多。

總統蔡英文喊出的「一國中學區一日照」政策，截至今年八月為止，在臺中市80個國中學區中已經佈建64個學區，總計117家，佈建率達到八成，另日照資源佈建數也是全國第一。

居家醫療與原鄉資源佈建，長照服務無所不在。

除了一般居家照顧或是喘息服務，對於失能長輩的居家醫療照護也非常重要。曾梓展表示，臺中市以失能個案為中心，提供整合性服務，臺中市特約的家數為106家，高於其他五都。偏鄉的長照醫療照顧，也是資源佈建的重頭戲，包含設置中部首家「原鄉日照中心」以及「原鄉失智據點」、全台最高的「梨山復健站」等，長照資源讓所有市民「看得到也用得到」。

以臺中市「和平區」為例，其幅員遼闊，不僅是臺中市第一大行政區，也是唯一的原住民地區。臺中市與民間單位合作，2020年推動設置中部第一家原鄉長照機構「洛卡賀社區長照機構」，也因應洛卡賀社區長照機構的設置，幫助後續廣設據點，讓服務人次大幅增加。

在市府連結民間的力量推動下，和平區長照服務據點從2017年的4處至2022年已經成長到23處，包含2處A據點、6處B據點、15處C據點，其中梨山地區佈建3處C據點；長照服務人數因此穩定成長，2017年服務人數為42人，到了2021年已達293人，統計至今年8月為止也已經服務287人，今年可望再突破2021年的紀錄，為偏鄉民眾提供溫暖、符合需要的長照服務。

原鄉「交通接送服務」也是重要的長照服務項目，臺中市2020年6月起，修訂和平區交通接送服務給支付制度，採取「里程計費」，以實際交通運送里程計算，且從每趟次補助300元調整為600元。統計2021年和平地區挹注和平區長照接送專車補助費用，達到719萬元，大大解決偏鄉民眾就醫不便的問題。

面對失智海嘯來襲，積極打造失智友善臺中城。

曾梓展表示，高齡化除了面對失能，失智海嘯也是一大問題。臺中市希望能打造「失智友善城市」，訂下「一區一失智據點」為目標，並積極於109年成立全國首家年輕型失智據點「向上清活小屋」、110年成立中部原鄉首家失智據點「安康診所」及111年設置專屬失智日照機構「好憶日照」，目前已佈建35處失智據點、10處失智共照中心，希望能在2025年達到「失智症友善777」的目標，確診率達到七成、照顧者支持率達七成、百分之七的市民可以對失智症有正確的知識。

曾梓展表示，失智照顧最大的問題，很多是「患者沒有病識感」或是「家屬不知道資源在哪裡」，臺中市從今年八月起推動「全人居家照護服務整合計畫」，以人為中心、以社區為基礎，整合各項服務與資源，主動發掘民眾潛在需求。

曾梓展表示，不管是失智或是失能，依案家的需求，提供長期照顧服務、居家醫療、長者心理諮詢服務及弱勢家庭暨獨居老人藥事照護等4項服務，為不方便外出的民眾，打造緊密結合的居家照顧服務網絡，強化服務聯結效能，建立完善服務輸送系統。