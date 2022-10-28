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明年元旦起「產製」的國產茶需強制溯源 違者可重罰3萬

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
明年1月1日起「產製」的國產茶葉將強制溯源，若被稽查，第一次限期改善，第二次再犯，則可開罰6000至3萬元，且可重複開罰。本報資料照片
明年1月1日起「產製」的國產茶葉將強制溯源，若被稽查，第一次限期改善，第二次再犯，則可開罰6000至3萬元，且可重複開罰。本報資料照片

農委會農糧署宣布，明年1月1日起「產製」的國產茶葉將強制溯源，若被稽查，第一次限期改善，第二次再犯，則可開罰6000至3萬元，且可重複開罰。

近期越南茶混充台灣茶販賣高價事件頻傳，甚至還參加地方農會的茶葉競賽獲獎；農委會農糧署為了補破網，今年度（110年）冬茶競賽擴大進行產地鑑別抽驗，另要求參賽者實名制、參賽茶品留樣備查，及違規者公布其姓名及落實違規茶樣連座處置等措施，維護茶葉比賽公信和消費者權益。

此外，農委會農糧署公告「指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品及其應遵行事項」，明定從112年1月1日起「產製」的國產茶葉，茶農、茶商要在茶葉流通、販賣前，依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示方式」規定，登錄溯源資訊及進行標示，即依法標示產地為「台灣」者，須提供溯源農糧產品條碼（QR Code）、產銷履歷或有機標章等三者其中之一，防範進口茶混充或偽標國產茶販售。

農糧署副署長姚志旺表示，若茶農現階段持有老茶上面都有製造日期，茶農要提出證明即可；規定是規範明年1月1日以後「產製」的茶，就必須依照新的規定強制標示，農糧署會進行稽查，若宣稱台灣茶又沒登錄，第一次會要求限期改善，第二次再犯，則可開罰6000至3萬，且可重複開罰。

今年發生多次越南茶混充台灣茶事件，行政院食安辦公室今年年中，結合衛福部食藥署、農委會農糧署，以及司法人員聯合稽查，傳出當時稽查人員態度不佳，嚇哭茶農家眷幼童，同時強制要求拆開包裝好的得獎茶葉，引發茶農不滿；姚志旺表示，有聽說這件事，未來若有機會再度進行聯合稽查，相關人員應態度和緩，不應將國內茶農當作嫌疑犯看待，會適當機會提醒。

茶葉 農糧署 農委會 產銷履歷

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