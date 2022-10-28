下班時間大雨特報！宜蘭山區嚴防大雨

中央氣象局今日表示，因東北季風影響，今日晚間至明日宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意；並提醒明後兩天水氣也更為增多，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，尤其東北部有局部較大雨勢發生的機率

氣象局說，今天東北季風增強，迎風面水氣增多，桃園以北及東半部地區降雨機率較高，有局部短暫陣雨，新竹以南則維持多雲到晴；氣溫方面，早晚偏涼，各地低溫約21、22度，白天北部、東北部及東部因雲多下雨，高溫比昨天稍下降，約26至28度，其他地區高溫仍有29到31度，中南部日夜溫差較大。

氣象局提醒，明日東北季風影響，桃園以北、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，東北部地區並有局部大雨發生的機率。東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率。