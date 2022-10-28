聽新聞
test
0:00 / 0:00
下班時間大雨特報！宜蘭山區嚴防大雨
中央氣象局今日表示，因東北季風影響，今日晚間至明日宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意；並提醒明後兩天水氣也更為增多，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，尤其東北部有局部較大雨勢發生的機率
氣象局說，今天東北季風增強，迎風面水氣增多，桃園以北及東半部地區降雨機率較高，有局部短暫陣雨，新竹以南則維持多雲到晴；氣溫方面，早晚偏涼，各地低溫約21、22度，白天北部、東北部及東部因雲多下雨，高溫比昨天稍下降，約26至28度，其他地區高溫仍有29到31度，中南部日夜溫差較大。
氣象局提醒，明日東北季風影響，桃園以北、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，東北部地區並有局部大雨發生的機率。東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言