奈格颱風最新路徑向西偏 東北部明起注意大雨

輕度颱風奈格動向關注，中央氣象局下午發布最新路徑預報，可看出颱風走向再往西修正，若颱風維持此路徑，發布海警、陸警機率就會更低，但不確定性仍大，後續仍要緊密持續觀察；從暴風圈侵襲機率來看，上午南部縣市侵襲機率有3成，目前皆下修到2成左右，顯示颱風侵台機率略減。

氣象局說，周末兩天白天東北風持續增強，水氣也更為增多，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，尤其東北部有局部較大雨勢發生的機率；不過其他地區仍為多雲到晴，溫暖微熱。

周日晚間至下周三則受到颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島水氣再增多，降雨較明顯、持續，有局部大雨發生的機率，東北部更要注意豪雨，中南部地區雲量也增多，山區有局部短暫陣雨；不過颱風路徑不確定性高，將影響降雨區域、時間及雨勢大小，呼籲民眾持續關注預報資訊。