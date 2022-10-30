老是睡不著好難受！「這原因」造成失眠引共鳴

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「失眠原因」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的５大失眠原因。

昨晚沒睡好，明天還要早起上班上課，日復一日失眠的惡性循環，讓身體真的好疲倦。現代人因升學或工作壓力大，經常有失眠的困擾。根據台灣睡眠醫學學會近年統計，全台約有十分之一的人口受慢性失眠症所苦。失眠究竟是如何造成的呢？

心理因素失眠引共鳴 咳嗽、頻尿難入眠

▲網友熱議 5 大失眠因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於失眠原因的相關話題討論，可以發現「心理因素」奪得聲量冠軍，不少民眾就分享「工作不順的情緒讓人難以入睡」、「接近年底工作壓力太大，前陣子失眠了」，表示負面情緒會影響睡眠品質，除此之外，情緒亢奮也會造成失眠問題，如有網友提到「跟閨蜜隔天要一起出去玩，結果太興奮而失眠了」，不少人有共鳴的表示「太過期待確實會導致精神難以放鬆入睡」。 排行第二的「生理因素」也是造成失眠的元兇之一，除了像是頭痛、胃痛、生理痛等痛感明顯導致難以入眠的生理症狀之外，半夜咳嗽、頻尿等容易中斷睡眠的身體狀況，也同樣無法一覺好眠。

此外「不良習慣」也可能影響睡眠，比如就有許多民眾分享因飲用咖啡因飲品而失眠的經驗，就有網友留言「飯後來杯濃郁果香咖啡，結果喝完晚上睡不著」、「我也是一喝咖啡就不能睡，可是又很愛喝」等。除了飲食的習慣之外，不少民眾習慣在睡前滑手機、追劇，就有網友提醒「不要在睡前使用太久的手機，也盡量不要在床上玩手機」，表示電子產品有藍光可能影響睡眠，而若日復一日導致長期失眠，反而是惡性循環。

你是否也有徹夜難眠的經驗呢？看完了上述調查後，不妨找出自己失眠的可能原因，對症下藥才能擁有更佳的睡眠品質！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》