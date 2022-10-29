為什麼又肚子痛？10大腹痛常見疾病一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內網友熱議的「腹痛疾病」相關話題，帶您了解有關網友引起腹痛的10大常見疾病有哪些。

現代人生活壓力大，而且外食居多，你是否常常莫名其妙就開始肚子痛？當一個人腸胃狀況不好，不只會造成免疫力下降，也會引起腹瀉、感染等症狀，這除了反映消化系統的狀態，更與飲食作息與日常生活遇到的事情有相當大的關係，或許你的身體正在用他的方式向你抗議！快來檢視自己的身體是否有遇到以下狀況吧。

除了腸胃炎 網友提到飲食引起的「結石」、「消化性潰瘍」也常惹腹痛

▲ Top10腹痛常見疾病 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年以來關於腹痛常見疾病的討論，「腸胃炎」是最受到網友熱議的焦點，不少人分享自己的經驗，表示「得腸胃炎的前三天痛苦到快死在馬桶上，發高燒兩天，而且睡2小時要隨時起床拉肚子」，還有人說，曾跟男友在半夜11點吃麻辣鍋，結果「隔天兩個人胃都痛到不行，痛到沒力站，還冒冷汗」。針對腸胃炎引起的腹痛，不少人就表示自己期間會只食用粥、吐司等「較清淡」的食物，然而有醫師也提醒這樣的方式更可能造成反效果，由於大量且單一地攝取湯水類的碳水化合物，消化過程反而會產生大量胃酸、使胃更痛，因此營養師建議就算在腸胃炎期間，除了以「清淡」為飲食原則，仍需注意均衡營養，可以適量攝取雞蛋、白肉魚等脂肪量少並且蛋白質含量高的食材，幫助腸胃道的自我修復。

而「結石」也是引發腹痛的熱議疾病之一，常見會引起腹痛的結石包括腎結石、尿路結石或膀胱結石，如果水分攝取太少、吃太多高鈉飲食等，都可能引發結石症狀，通常會引發下腹部劇烈刺痛。網友也分享過去腎結石經驗，提到「吃東西肚子會超痛」、「最後只能打119找救護車載人」，對此討論區就有人建議「要強迫自己多喝水」、「吃清淡勿過鹹、少油脂肥肉」，才能避免結石找上身。

不少人也因為「消化性潰瘍」而深受腹痛之苦，如果胃酸過多，侵蝕食道、胃、十二指腸，而突然引發腹部中央疼痛，即是消化性潰瘍，像是討論區有人分享自己十二指腸潰瘍經驗，表示「最後穿鼻胃管，採檢胃幽門螺旋桿菌確診後，吃藥才好的」，建議如果是經常性胃痛要檢查一下，不過也有網友表示，以為自己得胃潰瘍，因此到醫院檢查，沒想到竟然是懷孕引起的胃痛。

此外，腹痛原因也有可能是因為「闌尾炎」、「大腸癌」等等疾病，討論區中有人表示同事小孩一開始上吐下瀉，以為是腸胃炎，「痛了6天去醫院，才發現是盲腸炎（闌尾炎）」；不過除了腹痛以外，如果還伴隨排便異常，也有可能是大腸癌症狀，有網友留言指出，「我媽媽也是兩個禮拜沒大號，肚子痛去醫院檢查後，確診大腸癌第三期」。

相信每個人都有肚子痛的經驗，儘管吃止痛藥可以稍微平復，但究竟是什麼原因造成腹痛，最好還是前往醫院檢查或是諮詢專業醫生，尤其長期的腹痛更需要警惕，畢竟沒有什麼比健康來得更重要！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》