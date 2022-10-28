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國衛院癌症研究所前所長張俊彥 接任台北癌症中心院長

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北癌症中心今舉行第五任院長交接佈達典禮。張俊彥（右）代表台北癌症中心致贈謝禮予第四任同時也是第二任台北癌症中心院長邱仲峯（左）。圖／北醫附醫提供
台北癌症中心今舉行第五任院長交接佈達典禮。張俊彥（右）代表台北癌症中心致贈謝禮予第四任同時也是第二任台北癌症中心院長邱仲峯（左）。圖／北醫附醫提供

台北癌症中心今舉辦院長交接典禮，國衛院生技與藥物研究所前所長、國衛院癌症研究所前所長張俊彥接下第五任院長，今天從第四任院長、現任台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯手中接棒。張俊彥表示，台北癌症中心創院院長彭汪嘉康院士與現任院長邱仲峯十年來已為台北癌症中心打下堅實基礎，未來將持續鏈結台北醫學大學與相關醫療體系，增加北醫早期臨床試驗能量、培訓相關領域人才、進而加速生技醫藥產業發展。

邱仲峯提出「一間珍惜每個生命的醫院」的理念，任內大力推動全人醫療、靈性關懷等理念，由內而外提供病患更暖心的醫療服務。邱仲峯積極整合北醫大醫療體系癌症醫療能量，於臺北癌症中心院長任內力推「個人化癌症精準醫療」與「癌症整合照護」，提供癌症病人更多元的選擇，建置全方位癌症中心。

邱仲峯任內多項癌症重要設施逐步落成，歷經十年的擘畫，2022年「北醫質子中心」與「蔡萬才癌症大樓」兩項大型建設先後揭幕。北醫質子中心為全台首座與全球少見的全地下化質子中心，集結北醫大癌症治療團隊，是完備北醫大頂尖醫療的關鍵一步。蔡萬才癌症大樓可成為癌症醫療與研究的重要據點。

張俊彥曾任國衛院癌症研究所所長、國衛院生技與藥物研究所特聘研究員兼所長、成功大學醫學院特聘教授兼院長及國立成功大學副校長等，長期深耕癌症療法及抗癌藥物研發，並獲經濟部國家發明創新獎、第9屆奈米科技菁英獎等，也多次擔任國家型、大型研究計畫主持人與召集人。

台北癌症中心今舉行第五任院長交接佈達典禮，由國衛院生技與藥物研究所前所長張俊彥（左五）接任第五任院長，典禮由台北醫學大學校文林建煌（右五）監交，台北醫學大學董事長陳瑞杰與校院主管列席觀禮。圖／北醫附醫提供
台北癌症中心今舉行第五任院長交接佈達典禮，由國衛院生技與藥物研究所前所長張俊彥（左五）接任第五任院長，典禮由台北醫學大學校文林建煌（右五）監交，台北醫學大學董事長陳瑞杰與校院主管列席觀禮。圖／北醫附醫提供

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