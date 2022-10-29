好朋友也可能是雷旅伴！旅遊6大NG行為氣死人

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「雷旅伴行為」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的6大雷旅伴行為排行。

相信許多人喜歡和三五好友一起相揪出去玩，除了讓旅程熱鬧許多，更能創造共同回憶，但不少網友表示好朋友不一定是好旅伴，萬一不小心遇到以下幾種「雷隊友」，期待已久的美好旅行可能就要泡湯了。

旅遊最怕「瘋狂抱怨」的氣氛殺手及「不參與行程規劃」躺平族

▲ 網友熱議TOP6雷旅伴行為 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

在網友分享的各種雷旅伴中，「瘋狂抱怨」是最多人提及的討厭行為，許多民眾氣憤分享「對方愛抱怨到不行，什麼都要嫌，興致全無」、「每天都要聽一堆抱怨說『以後再也不來這地方』，真的很想說『抱歉，這地方也沒有要妳來的意思』」，表示愛抱怨的人簡直是旅行的氣氛殺手，大家原本開心出遊，卻因為一直接收某個同伴的負面言語而讓興致大打折扣，原來雀躍的心情瞬間感到疲乏，紛紛直言這種人是最讓人受不了的最雷旅伴！

而「不參與行程規劃」也是許多人的雷點，有民眾分享「最怕遇到不參與行程規劃，旅途中又一直不受控想亂改行程的」、「出發前不出聲就算了，到當地連找路都不幫忙」，變成朋友導遊的經驗讓網友直呼「旅遊躺平族真的很可怕」；此外，也有網友提及自己因為隊伍中的「拖時間大王」而感到非常頭痛，留言像是「遇過那種賴床到超過退房時間，還在給我慢慢來」、「整群人在等她化妝好，化好之後還要等她整理行李箱，行程整個大拖延」，認為旅行真的不能找時間管理太差的人，難得的出遊行程卻因為一個人的拖拖拉拉而受到影響，非常浪費時間。

另一方面，金錢觀的落差也容易造成旅伴間的爭吵，許多網友認為「斤斤計較」會破壞旅遊的品質，就有人分享「一個同事對錢非常計較，連車資這塊都能夠凹一整天」、「什麼都要省，這樣幹嘛出來玩，在家裡省錢不好嗎？」，覺得出來玩就應該做好花錢的心理準備，花時間在精算上面只是搞得所有人烏煙瘴氣；而有一群雷隊友則是乾脆「錢不帶夠到處借」，有民眾提及「朋友的朋友出國竟然只帶幾千塊，結果到處借錢」，表示出國準備足夠的錢應該是基本的事情，不該麻煩到別人。

看完以上網友各種慘痛的經驗，你是不是也心有戚戚焉呢？無論如何，想與好友一起製造美好的旅遊回憶，充分的溝通與討論是必要的，相信只要找到一個彼此都滿意的平衡點，好朋友也可以成為長途旅遊的好旅伴！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》