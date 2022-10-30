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皮膚雷射該注意哪些事？網友提這六大關鍵對策

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
皮膚雷射該注意哪些事？網友提這六大關鍵對策。 圖片來源/unsplash
皮膚雷射該注意哪些事？網友提這六大關鍵對策。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內網友熱議的「皮膚雷射注意事項」相關話題，帶您了解有關網友熱議的6大皮膚雷射注意事項有哪些。

現代人注重保養，使得皮膚雷射成為近幾年很夯的醫美項目，不管是臉上的痘疤、雀斑、黑色素沉積，或是肌膚老化問題，都能靠皮膚雷射還給我們一個年輕、乾淨的容貌，而皮膚雷射在術前術後又有哪些注意事項？

術後加強保濕、防曬不反黑 用清水代替洗面乳避免傷皮膚

▲ 6大皮膚雷射注意事項 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 6大皮膚雷射注意事項 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「皮膚雷射注意事項」的相關話題討論，網友最關心「術後加強防曬與保濕」，討論區很多人都表示，不管什麼雷射，臉部防曬要做好、不要曬到太陽，不然會反黑，有人說物理防曬比擦防曬重要，表示自己「出門都包得緊緊」，網友也提到，加強保濕很重要，術後建議等傷口好，「多保濕，恢復的較快」。而在術前術後如何「注意臉部清潔」，也引起網友熱議，由於雷射本身屬於一種光能量破壞和再生修復的治療，網友提醒打完皮膚比較敏感，建議用清水洗臉，不要過度搓揉肌膚，也要避免使用含美白或酸類等成份的洗面乳刺激肌膚。

而「主動告知醫生病史及身體狀況」也是網友認為皮膚雷射時，需要注意的事項之一。有人建議在打雷射前，需請專業醫師評估，因為「有些人因懷孕引起肝斑，那種就不適合打雷射，會容易越打越黑」，也有網友也提醒，若過去有重大疾病、或是有服用特殊藥物，記得主動徵詢醫生意見，是否可以進行雷射。

此外，網友也提到皮膚雷射術前，最好不要服用或塗抹酸類產品，因爲A酸會干擾皮膚膠原體的生成，其他酸類也會使皮膚屏障變脆弱，並分享自身經驗，指出過去因為沒真的停止使用酸類產品，「結果打完皮秒，我臉爛掉」。另外，也有在醫美工作的網友說，「如果想達到最好的治療效果，會建議先在雷射前先清除粉刺」，也要切記雷射完讓臉上痂皮自動脫落，不要強行撕下。

每個人都想擁有一個美麗的臉蛋，皮膚雷射或許是一個好選項，不過術前術後最好去了解有哪些注意事項，一旦肌膚出現異常狀況，第一時間記得向醫生諮詢，畢竟臉部關乎一個人第一印象與自信心！

觀看原文→https://reurl.cc/91zD48

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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