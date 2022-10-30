噪音也可以很療癒？網推這類白噪音最好睡！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「白噪音」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的6大白噪音排行。

你聽過白噪音嗎？白噪音是指頻率保持一致的聲音，雖然有「噪音」兩個字，卻一點也不吵雜，相反地，能幫助我們專心，也能放鬆心情，讓人更好入睡。

網推「雨聲」紓壓又助眠 「人聲」是讀書辦公的好夥伴

▲ TOP6白噪音 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

白噪音分成許多不同的種類，其中以「雨聲」獲得聲量冠軍，許多收聽雨聲白噪音的民眾紛紛說道「中午外面很熱，但影片的雨聲讓我感覺涼快許多」、「雨聲讓我感到無比凉爽和平静」、「最近壓力大得睡不着，唯有雨聲能讓我安心」，表示下雨的聲音除了能帶來涼爽的氛圍，也可以讓人放鬆心靈，更好入睡；此外，有不少網友也喜歡「流水」的聲音，留言像是「流水聲特別適合長時間聽」，認為流水聲相較其他白噪音來得耐聽，不過也有民眾表示「聽了想去上廁所」，開玩笑地說道「可以當作廁所的背景音樂」。

排行第三的「人聲」同樣備受關注，許多網友表示自己「太安靜反而無法專心」，會特地找大眾聊天的聲音來聽，認為人聲是「很適合讀書和工作時放的音樂」、「感覺好像到了咖啡廳」，也有民眾習慣開著電視入睡，表示「有人的聲音就是會比較安心」、「聽到人聲會覺得比較不孤單」。

另一方面，「海洋」的聲音也頗受歡迎，有網友分享自己錄製的七星潭海浪聲，引起熱烈迴響，民眾紛紛留言「因疫情關係很久沒去看海，在這邊聽到熟悉的浪花聲，覺得內心平靜祥和，很舒服」、「聽著海浪拍打岸邊的聲音，自己好像真的在渡假」，表示海浪聲能讓人聯想到出遊時的感覺；而「風聲」除了大自然風吹動草的聲音之外，有網友提及電風扇的風聲，說道「電風扇的低頻很讚，直接蓋過鄰居很吵的洗衣機」，推薦租屋族若有噪音問題，可以用電風扇當作白噪音。

白噪音種類多樣，你喜歡大自然的聲音，還是熱鬧的人聲呢？無論是讀書、入睡，或是壓力大的時候，都可以試著播放自己喜歡的白噪音，能帶給心靈意外地平靜哦！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》