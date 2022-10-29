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秋冬限定金黃美景！網熱議銀杏秘境不藏私大公開

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
秋冬限定金黃美景！網熱議銀杏秘境不藏私大公開。 圖片來源/unsplash
秋冬限定金黃美景！網熱議銀杏秘境不藏私大公開。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「銀杏熱門景點」話題的網路聲量表現，帶您一揭最具網路人氣、不可錯過的銀杏景點。

秋意漸濃，也是銀杏葉逐漸變色的季節，所形成的一片金黃色美景，閃閃發光格外動人。不過由於銀杏花期較短的緣故，想一睹美麗金黃花海美景的民眾，可千萬別錯過秋天這關鍵的賞花時節了。

杉林溪賞夢幻銀杏湖如詩如畫 武陵農場繽紛花海備受熱議

▲ 台灣4大銀杏秘境景點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 台灣4大銀杏秘境景點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友討論發現，奪下聲量冠軍的杉林溪森林園區，因園區內種植近百棵來自日本的銀杏樹及夢幻銀杏湖，而獲得網友們的廣大迴響。就有網友認為「金黃色的銀杏葉片映照溪流的倒影，如詩如畫」、「景色優美藍天白雲」等讚賞。除了賞銀杏外，杉林溪園區內也以溫帶花卉聞名，其中台灣火刺木鮮紅的果實吸引了眾多畫眉鳥類前來覓食，讓不少攝影愛好者紛紛攜帶專業相機，前往捕捉繽紛花海與豐富生態交織而成的美景。

位於雪霸國家公園的武陵農場，一年四季的景色皆十分怡人，是許多遊客心目中的旅遊勝地。每逢秋季總是吸引不少遊客上山，一睹銀杏之美，網友表示「銀杏正盛的季節，一片金黃美不勝收」、「黃澄澄的銀杏，真的太美了」。此外，武陵農場園區不僅可以賞銀杏，還可以欣賞滿山谷的紅楓葉。有民眾說道「目前銀杏跟楓葉加上水杉都正逢時，一次是逛不完的！」提醒欲前往的民眾，可以多安排幾天的行程，放慢步調來享受這豐富的視覺饗宴。

東南亞地區面積最大銀杏森林之稱的大崙山觀光茶園，可說是東南亞地區面積最大的銀杏森林，成為網友們熱議的景點。就有人分享道「可以拍到非常美的銀杏黃葉，非常值得一看」、「能看到大片變色的銀杏真是幸福」等，對於大崙山觀光茶園的金黃花海美景讚嘆不已。另外，位在大崙山山頂處還有一座觀霧亭，能360度環視山間雲霧繚繞的美景，神秘的氛圍也吸引許多民眾前來朝聖，成為熱門的打卡熱點。

看完了網友的描述與討論，你是否也迫不及待的想一探金黃銀杏的魅力了呢？這邊也提醒欲前往賞銀杏的民眾，出門前記得多注意花期避免撲空了喔！

觀看原文→https://reurl.cc/DX1Kb6

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

武陵農場 東南亞

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