九合一大選1126登場 高公局預估交通量略增

地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票，將於11月26日舉行，交通部高速公路局今天指出，已做好交通疏導準備，並呼籲投票日欲行駛國道前往投票之民眾，請務必提早出發前往投票地，做好車況檢查，並妥善規畫行程，避免因突發狀況受阻而延誤投票。

高公局說，投票日交通需求以投票及旅遊之南向旅次為主，預估交通量為105百萬車公里，較一般周六略高。預測易壅塞路段為國1南向新竹、彰化與北向台北路段及國3南向桃園與台中路段，壅塞時段為10-14時；另國5南向路段壅塞時段為10-16時。

為維持國道主線服務水準，高公局訂定相關交通疏導措施，除比照例假日以機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導，並於投票前一日12時至投票當日24時暫停施工，另成立交通疏導應變小組，同時加派人員輪值，以因應緊急狀況。

高公局表示，用路人如欲前往投票或出遊，建議盡量搭乘公共運輸前往。自行開車之用路人，請盡量提早出門，行前先檢查車輛狀況並養足精神，及利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線避開壅塞路段。