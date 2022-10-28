快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

九合一大選1126登場 高公局預估交通量略增

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票，將於11月26日舉行。民眾排隊投票示意圖。本報資料照片
地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票，將於11月26日舉行。民眾排隊投票示意圖。本報資料照片

地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票，將於11月26日舉行，交通部高速公路局今天指出，已做好交通疏導準備，並呼籲投票日欲行駛國道前往投票之民眾，請務必提早出發前往投票地，做好車況檢查，並妥善規畫行程，避免因突發狀況受阻而延誤投票。

高公局說，投票日交通需求以投票及旅遊之南向旅次為主，預估交通量為105百萬車公里，較一般周六略高。預測易壅塞路段為國1南向新竹、彰化與北向台北路段及國3南向桃園與台中路段，壅塞時段為10-14時；另國5南向路段壅塞時段為10-16時。

為維持國道主線服務水準，高公局訂定相關交通疏導措施，除比照例假日以機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導，並於投票前一日12時至投票當日24時暫停施工，另成立交通疏導應變小組，同時加派人員輪值，以因應緊急狀況。

高公局表示，用路人如欲前往投票或出遊，建議盡量搭乘公共運輸前往。自行開車之用路人，請盡量提早出門，行前先檢查車輛狀況並養足精神，及利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線避開壅塞路段。

為維持國道主線服務水準，高公局在投票日訂定相關交通疏導措施。圖／高公局提供
為維持國道主線服務水準，高公局在投票日訂定相關交通疏導措施。圖／高公局提供

投票 國道 高速公路 九合一選舉

延伸閱讀

國道「二次事故致死」單月4起 高公局：謹記這7字訣

無路可走、人車爭道 林為洲籲豆子埔溪人行步道延伸

2022九合一大選倒數30天！各黨出招 激戰選區網路聲量誰領先報你知

國道2號增設中路交流道 高公局通過可行性報告

相關新聞

記得抬頭！月全食掩天王星11月8日登場 錯過再等兩千年

台北市立天文科學教育館表示，11月8日將可看到「月全食」奇景，這次的全食階段剛好又發生台北市立天文科學教育館表示，11月...

東北季風影響 宜蘭縣豪雨、雙北花蓮慎防大雨

中央氣象局發布豪雨特報，因東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發...

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

同志遊行運動今年20周年，每年10月最後一個周六舉辦，第20屆台灣同志遊行今天登場，主題為「無．限．性──解構框架，性／...

疫後玩郵輪／郵輪來台指引缺國際視野 業者籲鬆綁就怕「日港併吞市場」

國際郵輪來台操作指引日前公布，但郵輪商、旅遊業者對指引內容多不看好，批評無法與國際接軌。據悉，各大郵輪商目前都仍在觀望，尚未表態可將船拉來台灣，且仍須視通盤檢視周邊國家港口開放程度。業者喊出，要復甦東北亞郵輪經濟圈、重振台灣郵輪市場，除須突破日本港口加速開放外，也須留意香港狀況，現在就要著眼2024。

防免疫負債風暴改送卡通口罩！醫籲：疫苗打好打滿

茂盛醫院醫師在萬聖節前夕應景扮裝，不送糖，改送卡通口罩給病童。全民勤戴口罩的3年下來，嬰幼兒抵抗病毒的能力像一張白紙，很...

飯店蓮蓬頭跟熱水壺誰髒？他提醒這未清潔比馬桶髒的多

解封出遊潮，也讓大家掀起飯店裡的熱水壺或蓮蓬頭，哪一個比較髒的論戰，有教授提醒熱水壺的細菌對人體的影響的確比較大，內壁上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。