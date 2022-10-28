缺蛋潮使雞蛋進口量大 雞農不安：請官方公開產業評估資訊

今年台灣面臨史上最嚴重的缺蛋危機，為了舒緩國內民生缺蛋危機，根據海關統計，今年1到9月進口的雞蛋1379公噸，為過去10年最多。中華民國養雞協會昨與農委會開會，會中進口雞蛋議題受矚目，也讓雞農心不安，憂心長此以往造成產業結構改變，因此會議中要求要官方公開進口數量、價格、規格等進口雞蛋的產業資訊。

農委會說，進口量占整體雞蛋消費不多，且主要為加工蛋未流入市面，進口數量海關有統計，可供各界查詢。

由於雞蛋過去台灣大多自給自足，除非有特殊需求如速食店經營考量，進口雞蛋相對較少；根據統計，去年、民國110年進口483公噸、109年999公噸、108年1323公噸、107年753公噸、106年768公噸、105年172公噸、104年37公噸、103年972公噸、102年36公噸；但今年因為缺蛋，大量進口帶殼雞蛋，光是1到9月進口的進口雞蛋就達1379公噸，超出歷年。

進口量大，也因此引起國內蛋雞業者注意，在昨天的會議上，要求政府應對產業公開及說明進口相關資訊，如進口來源國、進口數量、進口雞蛋品質、規格、成本分析、主要銷售管道及型態，以及對國內蛋雞產業的影響評估。

農委會副主委黃金城表示，今年進口雞蛋沒有非常多，是有一定的量，畜牧處資料大約每周進口10櫃，一周進口10櫃並沒有影響市場機制，國產雞蛋沒有受到非常大影響，因為進口的量占市場不到1%，農委會也無意擴大，進口雞蛋也沒有釋放到市場影響國產雞蛋，主要是做加工，讓加工業者不要從市場上採購雞蛋加工。

黃金城說，國產雞蛋這幾個月產量慢慢增加，現在因為老雞偏多，產蛋率下降，有些已經降到五成，生蛋的母雞年齡偏高，生出來的雞蛋偏少，因此目前市面上平穩，市面上可以買到；至於雞農要求公布進口雞蛋的相關資訊，他表示，都在財政部的網站上，業者可以自己去查。