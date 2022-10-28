穿越二千年時空 VR解密十三行即起登場

新北市十三行博物館推出VR「解密十三行」，藉5G優勢打造十三行考古遺址發掘現場。體驗者在虛擬世界中化身考古學家，在遺址中進行考古探索，找尋十三行人留下的蛛絲馬跡，不但可以利用各種新奇道具，進行古物分析研究，還能參與陶罐修復或原始的煉鐵工作，體驗史前人的勞動生活。

館長柏麗梅表示，解密十三行兼具娛樂性與教育性的VR體驗，工作團隊彙整十三行遺址相關研究資料，重現遺址發掘現場以及建構科技感的實驗室場景。觀眾不但可以見識到30多年前八里平原還沒有高樓大廈時的樣貌，還能夠在10分鐘的體驗過程中穿越2千年時空，進入宛如未來世界般的研究場域探索史前文化。

在地學校八里國中十三行文化導覽社學生體驗後表示，經過解密十三行VR體驗洗禮，感受到最新5G技術震撼，原本只能在書本上看到的考古探坑與煉鐵爐，活靈活現地出現在身邊，彷彿自己就是發掘現場的工人跟實驗室的研究人員，深刻感受到考古學有趣學問。

解密十三行即日起於十三行博物館虛擬體驗室展出，開放時間為上午10時至下午5時，每日25場次，採現場登記。

十三行官網：http://www.sshm.ntpc.gov.tw