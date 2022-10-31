進補預備備 搭這米酒就是芳貢貢

紅標純米料理米酒有國家優良標章掛保障，代代相傳值得信賴。 圖／易俊帆攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

進入秋季，早晚氣溫微涼，不少對溫度敏感的人，已經開始加件薄外套，也盤算著進補計畫。不論你是愛道地的冬令進補、或是利用當令食材輕巧食補，搭配米香濃馥的優質純米料理米酒提味增香，用香噴噴料理給身體打基礎！

台灣秋冬季節偏暖，順應秋收冬藏的概念，可以依照自己體質選擇適合自己進補的方式。根據農委會的資料，當令食材栗子、山藥、菱角、南瓜……都富有營養素，很適合選用作為食補使用，另外搭配家庭常見的紅棗、枸杞、桂圓增添風味，還有巷仔內的都知道，一定要選台酒紅標純米料理米酒，這從材料源頭的選擇到調味及湯頭，哎喲，那「芳貢貢」的香氣任誰都無法抵擋！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

提到食補必備料理米酒，市售米酒品牌及品項眾多，不管是烹煮薑母鴨、麻油雞、羊肉爐還是燒酒雞等冬令食補料理都是最佳拍檔，不僅如此，也是民生必需品，料理醃製、提香、去羶解腥，料理米酒是不可或缺的好幫手。

家庭主婦選擇紅標純米料理米酒，品質有保障。 圖／易俊帆攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

就是因為米酒在台灣使用歷史最長且最為普及，民生料理必需品當然一定要選有國家優良標章掛保障的台灣菸酒公司，不但價格實在、購買據點普及，品質又讓人好安心，選擇台酒紅標純米料理米酒，是降低私劣米酒對消費者健康危害的絕佳方式。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台酒紅標純米料理米酒採用純米發酵、蒸餾、調和而成，全米原料是風味濃馥的基礎，家庭常備用它燉、煮、炒、燜、煲、燴，進補時分更是少不了用來提香添味。特別是加了紅標純米料理米酒的湯頭，香氣濃馥、入喉甘美，秋冬食補料理一定要用紅標純米料理米酒。

「豆皮枸棗煮」將進補的主食材換成豆皮，有紅標純米料理米酒打底，是輕進補的美味選擇。 圖／易俊帆攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

當令食材加上滋補元素的紅棗、枸杞、桂圓和純米料理米酒，就能做出一道美味下飯煮物。「豆皮枸棗煮」是一道帶點兒日式煮物風味的料理，鹹鹹甜甜下飯甚是清爽，是輕進補首選。

沒有經過油炸的豆皮，小火下一點黑麻油把老薑絲和豆皮乾煸一下，兩面上色就會有外脆內軟的口感。取個小鍋，加水把枸杞、紅棗滾過，煸好的豆皮加入，煮滾加紅標純米料理米酒提味增香，小秘訣是加一點桂圓乾，桂圓輕甜略帶果香，有枸杞、紅棗、紅標純米料理米酒打底，配飯或是單吃都好美味。

「蜜栗鮮菇雞肉炊飯」把秋季豐收的概念加入進補裡，配上燉、煮、炒、燜、煲、燴都少不了紅標純米料理米酒，滋味絕佳。 圖／易俊帆攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

秋季豐收，口感軟糯的「蜜栗鮮菇雞肉炊飯」也是一道老少咸宜的平補美食。板栗先用熱水泡過、外層的膜剔乾淨用一點醬油、紅冰糖、白胡椒加水煮到入味，用悶的方式把甜味蜜進栗子裡。

雞腿排用米酒、鹽、胡椒粉醃好，雞皮朝下煎到出油。洗好的白米加上醬油、味醂、鹽調味，蜜過的栗子、煎香的雞肉一起蒸，蒸好再放鴻喜菇拌一拌悶十分鐘，起鍋後灑上蔥絲、黑胡椒提香，就是蜜栗鮮菇雞肉炊飯。

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