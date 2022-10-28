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提升微生物精準檢驗 台大醫院啟用跨世代檢驗智能系統

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院在疫情日漸穩定後，引進亞洲第一套跨世代微生物檢驗智能系統，提升服務效率及民眾醫療照護品質。圖／台大醫院提供
台大醫院在疫情日漸穩定後，引進亞洲第一套跨世代微生物檢驗智能系統，提升服務效率及民眾醫療照護品質。圖／台大醫院提供

近3年新冠疫情嚴峻，台大醫院檢驗醫學部扮演非常重要的幕後功臣，動員全數醫檢師不分日夜提供臨床醫護最迅速且正確的檢驗報告。為縮短檢驗結果，把握黃金搶救時間，在疫情嚴重的當下，檢驗醫學部進行檢驗流程優化，在疫情日漸穩定後，引進亞洲第一套跨世代微生物檢驗智能系統，進一步提升服務效率及民眾醫療照護品質。

台大醫院表示，傳統細菌檢驗項目需耗費大量人力進行手工作業，經承接台大醫療體系北區五大分院的細菌、黴菌相關檢驗業務，為因應後疫情時代醫療量能成長，並引進亞洲第一套跨世代微生物檢驗智能系統，本系統功能包含檢體接種處理、定時提供溫箱影像、全自動菌落選取與抗生素藥物感受性菌液調配。

台大醫院說，最大特色在於檢體接種自動化、連續性影像系統觀察培養及全自動藥物敏感性菌液調配功能，大幅縮短整體試驗時間，並及時提供臨床醫師用藥參考，爭取治療黃金時間。

台大醫院指出，微生物自動化檢驗智能系統對中央實驗室規劃有很大的助益，短期內除可提高檢驗產能、減少人員曝觸檢體，降低感染風險之外，由於菌落影像資訊可留存至少6年，未來將可建構資料庫，運用於醫學檢驗教育及人工智能分析，提供實習學生、新進人員與同儕分享，可望協助檢驗醫學部在微生物精準檢驗更上層樓。

院方說，台大醫院以提供高品質醫療為使命，積極引進最新檢驗設備，不斷為提升病患醫療檢驗品質而努力。

台大醫院引進亞洲第一套跨世代微生物檢驗智能系統，功能包含檢體接種處理、定時提供溫箱影像、全自動菌落選取與抗生素藥物感受性菌液調配。圖／台大醫院提供
台大醫院引進亞洲第一套跨世代微生物檢驗智能系統，功能包含檢體接種處理、定時提供溫箱影像、全自動菌落選取與抗生素藥物感受性菌液調配。圖／台大醫院提供
台大醫院長吳明賢（中）於新冠疫情穩定後，引進亞洲第一套跨世代微生物檢驗智能系統，提升服務效率及民眾醫療照護品質。圖／台大醫院提供
台大醫院長吳明賢（中）於新冠疫情穩定後，引進亞洲第一套跨世代微生物檢驗智能系統，提升服務效率及民眾醫療照護品質。圖／台大醫院提供

台大醫院 疫情

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