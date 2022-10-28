11月1日公費流感疫苗第2階段開打 50至64歲成人可預約

中央流行疫情指揮中心今天表示，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段65歲以上長者、學齡前幼兒及高風險慢性病人等對象，已於10月1日開打，截至10月27日止已有350萬人接種，第2階段對象50至64歲無高風險慢性病成人將自11月1日開打，目前共有約4000多家合約院所及衛生所可提供公費流感疫苗接種服務。

指揮中心呼籲符合公費接種資格民眾，開打後盡速預約接種，且亦可與COVID-19疫苗分不同手臂同時接種。

指揮中心指出，接種流感疫苗是預防流感最有效的方式，近期國內社區流感病毒活動度上升，以A型流感為主，另門急診類流感就診人次亦呈上升，且高於2020年及2021年同期，目前流感併發重症通報尚處低點，本流感季累計1例流感併發重症確定病例。

國際間北半球近二週流感活動漸增，於北美洲已上升且略高於流行閾值或往年同期，亞洲新加坡、香港及南韓亦有明顯上升，目前主要流行型別為A型H3N2，籲請民眾踴躍前往接種，以於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。

另為防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊，民眾除接種疫苗，應養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

指揮中心提醒，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通( https://antiflu.cdc.gov.tw/ )、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件，如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。

另請合約院所配合妥善安排接種動線，讓預約民眾優先接種，適時增加人力疏導人流。如有流感疫苗或流感防治相關疑問，可至疾管署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw )，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。