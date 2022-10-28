元旦連假國內線機票 10月31日9時開放訂位
明年元旦假期自12月31日至明年1月2日，共有3天連假，交通部民用航空局今日表示，元旦假期澎湖、金門、馬祖離島管制航線將提供870架次，計8萬2688個座位數，於10月31日上午9時起開放訂位。
民航局說，12月30日至1月3日共5天為航空疏運期，以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司都已依據市場需求規畫航班，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。
民航局說，各航線運能提供，澎湖航線454架次、4萬2182個座位數；金門航線326架次、3萬4296個座位數；馬祖航線90架次、6210個座位數，總計3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供870架次、8萬2688個座位數。
民航局提醒，元旦連假在尖峰時段為12月30日至1月1日台灣出發往離島方向，以及1月1日至1月3日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限空運資源獲得更有效利用，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票以維護自身權益。
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