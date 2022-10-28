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百鬼夜行萬聖節來了！新北28日晚上8時起封路 請改道

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動將於10月29日在板橋府中商圈舉辦，28日晚上8時起封路至30日凌晨2時，新北交通大隊呼籲駕駛用路人注意封路時段提前改道。圖／交大提供
新北市「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動將於10月29日在板橋府中商圈舉辦，28日晚上8時起封路至30日凌晨2時，新北交通大隊呼籲駕駛用路人注意封路時段提前改道。圖／交大提供

新北市「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動將於10月29日在板橋府中商圈舉辦，28日晚上8時起封路至30日凌晨2時，新北交通大隊呼籲駕駛用路人注意封路時段提前改道。

新北市「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動，今年以「百鬼夜行，恐懼狂飆」為主題，並推出卡丁車體驗，配合此活動，將於今年10月28日20時至10月30日凌晨2時實施交通管制，管制路段如下：

一、 雙向道路封閉管制：板橋區中山路1段（館前東路至民權路）、民族路（民權路至縣民大道）及重慶路（館前東路至中山路）等路段。

二、 人行道封閉管制：縣民大道（進府中商圈側）。

新北市交通大隊表示，活動地點緊鄰台北捷運板南線府中站，因周邊停車空間有限，呼籲民眾搭乘捷運前往。

受封街管制影響，活動區域內將有多線公車全天配合調整路線，包括234、245、265夜、265經中央路、265經明德路、57、656、657、657延、667、705、796、847、藍321、1070、9103等路線公車，「後站商圈」、「板橋外站」、「民權路口」等站暫停停靠，提醒要搭公車的民眾改至府中捷運站2號出口前候車。

新北警方提醒駕駛用路人應遵守執勤員警與交通管制人員指揮及引導，以維護活動路段交通順暢與安全，並收聽警察廣播電臺掌握路況資訊。

新北市「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動將於10月29日在板橋府中商圈舉辦，28日晚上8時起封路至30日凌晨2時，新北交通大隊呼籲駕駛用路人注意封路時段提前改道。圖／交大提供
新北市「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動將於10月29日在板橋府中商圈舉辦，28日晚上8時起封路至30日凌晨2時，新北交通大隊呼籲駕駛用路人注意封路時段提前改道。圖／交大提供

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