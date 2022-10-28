百鬼夜行萬聖節來了！新北28日晚上8時起封路 請改道

新北市「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動將於10月29日在板橋府中商圈舉辦，28日晚上8時起封路至30日凌晨2時，新北交通大隊呼籲駕駛用路人注意封路時段提前改道。

新北市「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動，今年以「百鬼夜行，恐懼狂飆」為主題，並推出卡丁車體驗，配合此活動，將於今年10月28日20時至10月30日凌晨2時實施交通管制，管制路段如下：

一、 雙向道路封閉管制：板橋區中山路1段（館前東路至民權路）、民族路（民權路至縣民大道）及重慶路（館前東路至中山路）等路段。

二、 人行道封閉管制：縣民大道（進府中商圈側）。

新北市交通大隊表示，活動地點緊鄰台北捷運板南線府中站，因周邊停車空間有限，呼籲民眾搭乘捷運前往。

受封街管制影響，活動區域內將有多線公車全天配合調整路線，包括234、245、265夜、265經中央路、265經明德路、57、656、657、657延、667、705、796、847、藍321、1070、9103等路線公車，「後站商圈」、「板橋外站」、「民權路口」等站暫停停靠，提醒要搭公車的民眾改至府中捷運站2號出口前候車。