奈格路徑類似「象神颱風」？ 專家：4成機率往台灣 這時間是關鍵

輕度颱風奈格下周有機率侵台，其走勢備受各界關注，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，不少朋友將奈格颱風比擬2000年的象神颱風，當年共伴效應很強，還造成新航空難，大家應該有印象。

彭啟明也貼出路徑趨勢分析圖，奈格颱風於下周一到下周二是北轉幅度關鍵點，若颱風強度減弱快，有6成機率往南海，若颱風強度較強，則有4成機率往台灣南部海面北上。

彭啟明說，每次颱風都不相同，就算同一路徑也差很多，這次共伴不強。如果緊張，就多所準備吧，如果有準備，沒損失算賺到，也是演練好機會。

氣象局表示，輕度颱風奈格未來將先以西北西的方向朝呂宋島接近，之後逐漸北轉，北轉的位置會對下周台灣的天氣有不同程度的影響，不確定性仍相當大，尤其是在颱風經過菲律賓呂宋島之後，各模式預報都有不小分歧，仍要持續注意。

氣象局說，奈格颱風可能達到中颱下限或輕颱上限，通過呂宋島之後估計會稍稍減弱，預計周日晚間開始影響台灣，但海警、陸警發布與否以及發布時機都還有不確定性，從潛勢路徑圖來看，颱風於下周二、周三是離台灣最近。

根據統計資料，2000年侵台的象神颱風其颱風外圍環流及鋒面雙重影響，臺灣北部、東半部、恆春半島及中南部山區降下豪雨，造成台北縣汐止、台北巿、基隆及宜蘭部分地區積水嚴重；農業損失約36億，全台共計64人死亡，災情慘重。